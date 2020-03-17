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Em meio à crise

Bolsonaro celebra 'união' dos três poderes contra o coronavírus

A tentativa de Bolsonaro em demonstrar união entre os poderes contrasta com as críticas públicas trocadas entre ele e os presidentes da Câmara e do Senado

Publicado em 17 de Março de 2020 às 14:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 14:59
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
O presidente da República, Jair Bolsonaro, celebrou em sua conta no Twitter uma suposta "união" entre Executivo, Legislativo e Judiciário nos esforços para combater a disseminação do coronavírus, que provoca a doença conhecida como covid-19. "Todos juntos! Com a união dos Poderes Executivos, Legislativo, Judiciário e população, venceremos!", tuitou Bolsonaro, que aproveitou a postagem para também divulgar a liberação de R$ 432 milhões para "reforçar ações contra o covid-19".
A tentativa de Bolsonaro em demonstrar união entre os poderes contrasta com as críticas públicas trocadas entre ele e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
No domingo, Alcolumbre e Maia questionaram a maneira com que Bolsonaro tem conduzido a crise de saúde pública atual.
Pelo Twitter, Maia disse que o presidente "faz pouco caso da pandemia" e está desinteressado quanto a "saúde da população". Bolsonaro respondeu de forma irônica, convidando os parlamentares a irem às ruas para ouvir o que os populares tem a dizer a eles.
Na segunda, 16, Maia, Alcolumbre e Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) se reuniram sem Bolsonaro para discutir medidas contra o coronavírus.

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