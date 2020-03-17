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Coronavírus

Assembleia do ES suspende sessões e fecha atendimento ao público externo

As medidas foram anunciadas nesta terça-feira (17) para diminuir a circulação de pessoas e tentar conter o avanço do coronavírus no Estado

Publicado em 17 de Março de 2020 às 10:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 10:36
Erick Musso (Republicanos), presidente da Assembleia Legislativa, anunciou as medidas Crédito: Tati Beling/Assembleia
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Erick Musso, anunciou nesta terça-feira (17), pelas redes sociais, a suspensão das sessões ordinárias e o atendimento ao público pelos próximos 15 dias. A decisão faz parte de um pacote de medidas para prevenção e controle da disseminação do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo.
Musso ressaltou que os deputados ficarão em sistema de plantão e, caso haja necessidade, poderão comparecer à Assembleia para sessões extraordinárias. Também estão canceladas as reuniões das comissões, e ficarão fechados serviços como o restaurante e a biblioteca que são de atribuição do Legislativo.
A Casa manterá atividade interna,  do meio-dia às 18 horas, mas com redução significativa de seu quadro de servidores. A estimativa do presidente do Legislativo é passar de 1,3 funcionários para cerca de 150 ao longo do período.
Musso disse ainda que os parlamentares poderão fechar completamente seus gabinetes, ou deixar em atividade, em esquema de plantão, no máximo três servidores. 

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No pacote de medidas, estarão dispensados 172 servidores que estão classificados, conforme critérios dos órgãos de saúde, como público de risco para a doença. São as pessoas com mais de 60 anos, ou com comorbidades, a exemplo de diabetes e problemas cardiológicos. Também entram nesse grupo, por iniciativa da Assembleia, as grávidas. 
"Já tínhamos restringindo audiências públicas internas e externas, realizações de sessões solenes e programa de visitas de estudantes. Com o anúncio de que dobrou o número de casos confirmados do novo coronavírus, estamos avançando um pouco mais nessas medidas que consideramos eficazes para este momento, e vamos avaliando dia após dia a situação", disse Erick.

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