Governo do ES veta projeto que obriga Poderes a identificar carro oficial

Carros ificiais da Assembleia Legislativa têm que ter adesivo de identificação, cobrou o Tribunal de Contas Crédito: Fernando Madeira

Em janeiro deste ano, o deputado Capitão Assumção (PSL) se envolveu em um acidente em Ecoporanga com um carro oficial da Assembleia que estava sem identificação. Alguns dias depois, o Tribunal de Contas do Estado (TCES) notificou a Assembleia para que adesivasse todos os 31 carros da Casa (um para cada deputado, e um da presidência). Entre os outros Poderes do Estado, alguns veículos de representação são identificados com placas pretas, mas há alguns ainda com placas brancas.

O projeto de Enivaldo estendia a exigência de identificação para os carros do Poder Judiciário, Ministério Público e governo do Estado.

Na mensagem de veto, o governo afirma que o projeto é inconstitucional, pois compete ao governador do Estado elaborar leis sobre a estruturação e funcionamento dos órgãos do Poder Executivo, e que cabe à União legislar sobre trânsito e Direito Civil.

Ele pontua que os órgãos e entidades públicas estaduais já estão sujeitos à divulgação de informações que merecem uma transparência ativa, por meio da Lei de Acesso à Informação estadual, e por regulamento próprio de cada órgão estadual, e este projeto de lei interfere indevidamente em matéria tipicamente administrativa.

O veto enviado pelo governo precisará ser votado pelos deputados em plenário, e só se for derrubado a lei passa a valer.