Janela partidária: veja para onde vão os vereadores da Grande Vitória

Vereadores das Câmaras da Grande Vitória estão negociando trocas de partido Crédito: Divulgação

Os vereadores que têm mandato estão autorizados pela lei, a partir desta quinta-feira (5), a mudar de partido sem serem punidos. É a chamada "janela partidária", que vai até o dia 3 de abril, data que marca seis meses antes das eleições municipais.

A Gazeta vai atualizar, diariamente, as mudanças feitas pelos vereadores de Serra, Vila Velha e Para acompanhar as articulações nas Câmaras das cidades da Grande Vitória,vai atualizar, diariamente, as mudanças feitas pelos vereadores de Vitória Cariacica . Na ferramenta, será possível conferir como estão as negociações, quais são as possibilidades de migração e o que ficou fechado.

Os dados são baseados em informações dos próprios vereadores e seus partidos.

ENTENDA A JANELA PARTIDÁRIA

A reforma eleitoral de 2015 permitiu que parlamentares possam trocar de partido nos 30 dias anteriores ao último dia de prazo para filiação partidária de quem pretender disputar a eleição.

Em regra, como o mandato pertence ao partido que o elegeu, o parlamentar não pode sair da legenda sem uma justa causa. No entanto, no período da janela, a lei os autoriza a fazer as trocas sem correr o risco de perder o mandato por infidelidade partidária.

A janela partidária vale somente para vereadores em ano de eleição municipal. Deputados estaduais e federais não são contemplados neste momento, somente quando há eleições gerais.