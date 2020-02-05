Tribunal de Contas cobrou que carros oficiais da Assembleia Legislativa com adesivo de identificação Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Assembleia do ES aprova lei que obriga Poderes a identificar carro oficial

Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou, nesta terça-feira (4), um projeto de lei para tornar obrigatória a identificação de todos os veículos a serviço dos Poderes e órgãos públicos do Estado. De autoria do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) , a matéria tramitou em regime de urgência e passou por votação simbólica. Desta forma, todos os veículos utilizados pelo poder público, próprios ou locados, deverão utilizar placas oficiais de representação ou serem identificados em suas laterais por adesivos, pinturas ou similares.

Houve novamente uma notificação do TCES para que a Assembleia adesivasse os veículos , o que foi feito no último dia 17. Ao todo, a Assembleia disponibiliza 31 carros para os parlamentares, um para cada 30 deputados e um exclusivo para a presidência da Casa.

Entre os outros Poderes do Estado, alguns veículos de representação são identificados com placas pretas, mas há alguns ainda com placas brancas.

Autor do texto, Enivaldo defendeu que as normas sejam iguais para todos. "Eles têm também que submeter o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Executivo, inclusive, carros terceirizados, pois tem poder público no Espírito Santo que a frota quase toda é de carro terceirizado", afirmou Enivaldo.

O parlamentar ainda destacou que a obrigatoriedade de identificação não se aplica a veículos utilizados por forças policiais que precisam circular de forma descaracterizada em suas diligências. Com a aprovação do projeto, o texto segue para a sanção do governador Renato Casagrande (PSB).

Outra medida prevista pela matéria é a produção de relatório discriminado das atividades diárias dos veículos de todos os Poderes e órgãos conforme o estabelecido pela Lei de Acesso à Informação. Quem descumprir a futura legislação poderá ser enquadrado na Lei de Improbidade Administrativa.

COMO É FEITA A IDENTIFICAÇÃO HOJE