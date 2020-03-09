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Carros oficiais

Gasolina gasta por deputados do ES daria para dar volta ao mundo 30 vezes

Cálculo leva em conta uma média de consumo do modelo do carro usado pelos parlamentares e o gasto de quase R$ 500 mil referente aos abastecimentos feitos durante o ano passado. Veja quanto cada um gastou

Publicado em 09 de Março de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 06:00
Carros oficiais podem ser utilizados para trajeto até a Assembleia Legislativa ou em agendas externas Crédito: Assembleia Legislativa / Divulgação
ATUALIZAÇÃO: Inicialmente, esta reportagem informou que cada parlamentar tinha uma cota mensal de R$ 3 mil, conforme passado pela própria Assembleia Legislativa do Espírito Santo. No entanto, na manhã de terça-feira (10), a Casa corrigiu a informação e explicou que, na verdade, este valor só foi adotado a partir de agosto do ano passado. Antes, era de R$ 4,5 mil.
Gasolina gasta por deputados do ES daria para dar volta ao mundo 30 vezes
O gasto para abastecer os carros oficiais usados pelos deputados estaduais do Espírito Santo somou R$ 494,3 mil durante o ano passado. O valor, pago integralmente com dinheiro público, representa mais de 105 mil litros de combustível  o que seria suficiente para dar 30 voltas em torno do planeta Terra.
O cálculo feito por A Gazeta considerou todos os litros (105.961,82) como sendo gasolina por ter sido o combustível com melhor custo-benefício durante o período. Além disso, também foi feita uma média do consumo (11,35 km/L) do Ford Focus 2.0 de 2018, modelo utilizado pelos parlamentares, e adotada a circunferência de 40 mil km para a Terra.
Modelo do carro utilizado pelos deputados estaduais do Espírito Santo; os veículos devem ser identificados com adesivos oficiais Crédito: Fernando Madeira
Todas as despesas foram retiradas do site da Assembleia Legislativa. De acordo com as discriminações das cotas, cinco deputados gastaram mais que R$ 25 mil. Ou seja, usaram mais de 5 mil litros de combustível ao logo do ano. São eles: Marcos Mansur (PSDB), Luciano Machado (PV), Freitas (PSB), Raquel Lessa (Pros) e José Esmeraldo (MDB).
Os valores acima são disponibilizados pela Casa por meio de um cartão de abastecimento com o dinheiro solicitado pelo gabinete. Nele também estão os dados do carro oficial do respectivo deputado. Portanto, é proibido abastecer qualquer outro veículo. Para efeito de controle, a equipe precisa apresentar, mês a mês, as notas fiscais dos abastecimentos.
Nos primeiros sete meses de 2019, cada gabinete tinha à disposição R$ 4,5 mil mensais para as despesas. Em agosto, no entanto, a cota mensal passou a ser de R$ 3 mil. O que totalizou R$ 46,5 mil no ano. Isso significa que se todo esse dinheiro fosse gasto com combustível, outras despesas como passagens aéreas, diárias, compra de material e serviços de telefonia não poderiam ser bancadas com verba da Assembleia Legislativa.

A JUSTIFICATIVA DOS QUE MAIS GASTARAM

No topo da lista, Marcos Mansur (PSDB) explicou que o maior gasto se deve ao fato dele ser um deputado que sai do gabinete para ouvir e dialogar com os diversos segmentos da sociedade, em quase todos os municípios do Estado e que por ser residente de Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul, também utiliza o carro para ir e voltar da Assembleia.
Já o atual primeiro secretário da Casa, Luciano Machado (PV), aparece na vice-liderança e atribuiu os gastos à rotina do mandato e à própria base que fica em Guaçuí, também no Sul. O deputado atende a municípios daquela região e do Caparaó. Além de ser presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa Capixaba, esclareceu em nota.

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Em terceiro lugar entre os que mais gastaram, aparece o deputado Freitas (PSB). O valor foi avaliado como normal em nota da assessoria do próprio parlamentar. Ele é o que reside mais longe da Assembleia (em São Mateus), o que justifica o uso de gasolina acima da média dos demais. Além disso, ele exerce a liderança do governo, o que aumenta os deslocamentos, afirmou.
Procurada, a assessoria de Raquel Lessa (Pros) tentava contato com a parlamentar para falar a respeito e não houve retorno à reportagem até a publicação deste texto. Já José Esmeraldo (MDB) estava em agenda no interior e também não falou sobre o assunto. Se houver resposta, esta matéria será atualizada.

GASTO ZERO

Diante do gasto de quase meio milhão de reais dos deputados estaduais do Espírito Santo em 2019, três chamam a atenção por não terem gastado um centavo sequer destinado aos carros oficiais:  Hércules Silveira (MDB), Fabrício Gandini (Cidadania) e Carlos Von (Avante)  os últimos dois, aliás, também deixaram intactos os demais itens da cota.
Na prática do exercício parlamentar, todos eles utilizam o carro particular, custeado com recursos próprios, para realizar os deslocamentos relativos aos mandatos.

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O deputado Carlos Von (Avante) afirmou que a máquina pública já está bastante inchada com muitas regalias que, principalmente, a classe política recebe.
Posicionamento semelhante também é defendido por Gandini (Cidadania), que disse ter adotado essa atitude por considerar absurdo o orçamento da Assembleia Legislativa e acreditar que esse dinheiro deveria ser investido em saúde, educação e segurança. A utilização do valor nessas áreas é o que também defende o deputado Hércules Silveira (MDB).

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