Quando compensa abastecer com etanol em vez de gasolina? Veja a conta

Etanol e gasolina são os combustíveis mais usados por motoristas de carros de passeio no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

A Gazeta conversou com o especialista Ricardo Barbosa, comentarista do quadro Pit Stop da CBN Vitória, veiculado todas as segundas-ferias, às 11h45. Quem nunca parou em um posto e se perguntou: será que é melhor abastecer com etanol ou gasolina ? Para responder essa dúvida, frequente entre os motoristas capixabas,conversou com o especialista Ricardo Barbosa, comentarista do quadro Pit Stop da, veiculado todas as segundas-ferias, às 11h45.

VAMOS À RESPOSTA

Vale a pena abastecer com etanol se o preço dele for, no máximo, 70% do valor da gasolina. Isso porque o primeiro combustível tem uma queima maior, sendo consumido mais rapidamente. Assim, com um litro de álcool, o motorista percorre uma quilometragem menor, se comparado à autonomia de um litro de gasolina.

Apesar de utilizado como base para o cálculo, o valor de 70% não é absoluto. "Esse índice pode mudar de carro para carro, mas é pouca coisa. Em automóveis mais pesados e menos econômicos, que fazem, por exemplo, 8 km por litro de gasolina, o etanol precisaria estar ainda mais barato para compensar", explicou Barbosa.

COMO FAZER A CONTA

Com essa informação em mãos, como descobrir se o preço do litro do etanol é 70% menor que o da gasolina? É simples: basta dividir o valor do álcool (menor) pelo valor da gasolina (maior). Para ilustrar, A Gazeta utilizou o preço médio do litro de cada um dos combustíveis na capital Vitória, de acordo com o último levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Confira:

O RESULTADO