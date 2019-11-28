Quando compensa abastecer com etanol em vez de gasolina? Veja a conta

Quem nunca parou em um posto e se perguntou: será que é melhor abastecer com etanol ou gasolina? Para responder essa dúvida, frequente entre os motoristas capixabas, A Gazeta conversou com o especialista Ricardo Barbosa, comentarista do quadro Pit Stop da CBN Vitória, veiculado todas as segundas-ferias, às 11h45.
VAMOS À RESPOSTA
Vale a pena abastecer com etanol se o preço dele for, no máximo, 70% do valor da gasolina. Isso porque o primeiro combustível tem uma queima maior, sendo consumido mais rapidamente. Assim, com um litro de álcool, o motorista percorre uma quilometragem menor, se comparado à autonomia de um litro de gasolina.
Apesar de utilizado como base para o cálculo, o valor de 70% não é absoluto. "Esse índice pode mudar de carro para carro, mas é pouca coisa. Em automóveis mais pesados e menos econômicos, que fazem, por exemplo, 8 km por litro de gasolina, o etanol precisaria estar ainda mais barato para compensar", explicou Barbosa.
COMO FAZER A CONTA
Com essa informação em mãos, como descobrir se o preço do litro do etanol é 70% menor que o da gasolina? É simples: basta dividir o valor do álcool (menor) pelo valor da gasolina (maior). Para ilustrar, A Gazeta utilizou o preço médio do litro de cada um dos combustíveis na capital Vitória, de acordo com o último levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Confira:
O RESULTADO
Depois de feita a divisão, basta considerar os dois primeiros números que vierem à direita da vírgula. Neste caso: 83. Esta é a porcentagem do valor do etanol, se comparado ao da gasolina. Ou seja, no exemplo acima, não compensaria abastecer o carro com álcool, que deveria custar R$ 3,15 para valer a pena.