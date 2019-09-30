Afinal, vale a pena ter um carro movido a gás?

Com os sucessivos aumentos no preço na gasolina, uma dúvida muito comum que aparece aos motoristas é se vale a pena, ou não, converter o veículo para gás. De acordo com levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas de Gás Canalizado (Abegás), a economia com um Gás Natural Veicular (GNV) em comparação à gasolina pode variar entre 43% e 58% (de acordo com o preço na bomba, e de 44% a 66% em comparação ao etanol. O levantamento também apontou que o GNV tende a compensar mais para quem costuma percorrer quilometragens altas com o carro. Ouça a análise de nosso comentarista, Ricardo Barbosa.