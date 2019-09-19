Preço da gasolina pode aumentar nos próximos dias na Grande Vitória

O preço da gasolina e do diesel pode aumentar nos postos de combustíveis da Grande Vitória nos próximos dias. O reajuste feito pela Petrobras nas refinarias ainda não chegou para os consumidores, mas, segundo gerentes e funcionários de postos, isso pode acontecer após o fim dos estoques atuais e a necessidade de compra de mais combustível nas distribuidoras.
Dois dias depois da disparada no preço do petróleo provocada por ataques a instalações petrolíferas na Arábia Saudita, o que fez com que o preço do barril de petróleo disparasse no mercado internacional, a Petrobras anunciou reajustes no preço da gasolina e do diesel – aumento de 3,5% na gasolina e de 4,2% no diesel. Os novos valores começaram a vigorar nesta quinta-feira (19) nas refinarias.
No entanto, nos postos da Grande Vitória, a reportagem do Gazeta Online constatou que os preços continuam os mesmos. Na Capital, estabelecimentos continuam cobrando entre R$ 4,49 e R$ 4,59 pelo litro da gasolina comum em alguns locais. O preço é parecido com o praticado no município da Serra.
Em Vila Velha, postos da Avenida Carlos Lindenberg cobravam o litro da gasolina na casa dos R$ 4,35. Já em Cariacica, é possível achar postos vendendo a gasolina comum por R$ 4,25 o litro em postos às margens da BR 262.
Principais afetados pelos reajustes, os motoristas mostram indignação com os consecutivos aumentos no preço dos combustíveis e também pelo preço estar elevado há alguns meses. Recentemente, o Gazeta Online mostrou que o preço da gasolina no Estado está acima de R$ 4 desde dezembro de 2017.
O metalúrgico Elias Cruz, 64, não concorda com o fato de o Brasil ser um país produtor de petróleo e ter uma gasolina tão cara. "Para nós brasileiros está totalmente errado. Temos o petróleo aqui, vendemos para fora e cobra mais caro", reclamou.
A estudante de medicina Larissa Campos, 24, afirma que os aumentos da gasolina deixam o orçamento mais caro no fim do mês. "Acaba que a gente gasta muito dinheiro com combustível e poderia gastar com materiais da faculdade e outras coisas. Mas, vai tudo para gasolina. Prejudica muito o estudante e o trabalhador", destacou.
IMPACTO
Questionado sobre quando e como o reajuste pode chegar nas bombas e afetar o consumidor, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Espírito Santo (Sindipostos-ES) informou, por nota, que o impacto no preço dependerá de como este reajuste se comportará ao longo da cadeia: da refinaria para as distribuidoras e das distribuidoras para os postos.
Disse ainda que esse impacto pode, inclusive variar conforme a região, dependendo da política de preços das distribuidoras e da concorrência local entre os postos.
PROCON ORIENTA
O Procon Estadual orienta os consumidores que qualquer indício de abusos e irregularidades devem ser denunciados para apuração pelo setor de fiscalização. As denúncias podem ser feitas pelo aplicativo do Procon Estadual, pelo telefone 151 ou por meio do site www.procon.es.gov.br.