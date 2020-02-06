Projeto de lei quer que Poderes divulguem relatório de uso de carro oficial

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (ALES)

O Judiciário conta com três categorias de veículos: os de representação, utilizados pelo presidente, o vice-presidente e o corregedor do Tribunal; os institucionais, usados pelos desembargadores; e os de serviço, que são usados de maneira compartilhada para as demandas do órgão. Os carros utilizados pelos magistrados são identificados por uso de placas pretas ou brancas, cada desembargador escolhe qual modelo irá utilizar. Já os carros de serviço são de placa branca, caso sejam próprios do Tribunal, ou de placa cinza e identificados por adesivos, caso sejam alugados. O relatório das viagens de todos os veículos ficam sob a posse da Diretoria de Transporte.

Os carros dos conselheiros e procuradores do Ministério Público de Contas (MPC) são identificados por placas pretas. Já os veículos de apoio das demandas da Corte são adesivados. O relatório das viagens é produzido pelo Núcleo de Transportes. Segundo o Tribunal, o detalhamento do uso fica neste núcleo, à disposição.

Os veículos administrativos são identificados com a logomarca da instituição. Contudo, alguns veículos, utilizados em operações, investigações e transporte de procuradores e promotores de Justiça por vezes não são identificados, por motivos de segurança. O relatório com o trajeto, passageiros e horários de uso fica à disposição da administração da entidade.

O governador, a vice-governadora, secretários e cargos de hierarquia equivalente são transportados por veículos que podem não ter o adesivo de identificação. Subsecretários e demais servidores usam um outro tipo de carro, que deve ter a identificação por adesivo. Além disso, o governo adota o serviço TáxiGovES, uma espécie de "Uber do servidor" , que não possui identificação. A reportagem procurou o Estado para saber sobre os relatórios das viagens e se eles são disponibilizados, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.