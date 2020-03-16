Ufes terá novo reitor no comando a partir da próxima semana

Ufes: lista tríplice para escolha de reitor foi definida em dezembro Crédito: Fernando Madeira/Arquivo

Às vésperas do término do mandato do professor Reinaldo Centoducatte à frente da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a comunidade acadêmica ainda aguarda a decisão do presidente Jair Bolsonaro sobre o futuro gestor. Há mais de três meses o Colégio Eleitoral da instituição definiu os nomes da lista tríplice, porém ainda não foi oficializada a nomeação de nenhum dos candidatos. A expectativa, contudo, é de que na próxima semana a Ufes tenha um novo reitor.

A gestão de Centoducatte deve ser concluída no próximo domingo (22), e estão na lista para sucedê-lo a atual vice-reitora, Ethel Leonor Maciel, que recebeu a maioria dos votos (26); e os professores Paulo Sérgio de Paula Vargas e Rogério Faleiros, que ficaram empatados com 16 votos cada. A votação do Colégio Eleitoral foi realizada no início de dezembro, e também participaram da disputa Gláucia de Abreu, que foi a escolha de 12 membros, e Surama Freitas, que teve uma indicação.

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A eleição ainda estabeleceu uma lista tríplice para o cargo de vice-reitor, na qual o primeiro colocado foi o professor Roney Pignaton, com 30 votos, seguido por Gustavo Forde, com 16, e Cláudia Gontijo, com 13 indicações.

A relação com os três mais votados foi enviada ao Ministério da Educação (MEC), e depois para a Presidência da República fazer a escolha e nomeação. Não há obrigação de Jair Bolsonaro optar pelo candidato mais votado, embora essa tenha sido a tradição nos últimos anos. Questionado sobre a assunto, por nota o MEC informou apenas que "a nomeação do próximo gestor deverá ser publicada em breve."

Ethel Maciel, a mais votada pelo Colégio Eleitoral e também a preferida na consulta informal junto à comunidade acadêmica, acredita que a escolha será formalizada em breve. O resultado, porém, é incerto. Desde o início de seu governo, Bolsonaro já deixou de considerar a escolha da comunidade acadêmica, em pelo menos seis das 12 oportunidades que teve, e não escolheu o primeiro colocado.

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Em outras duas situações (no Rio de Janeiro e no Mato Grosso do Sul), ele nomeou uma pessoa de fora da lista tríplice, interinamente, sob a justificativa de que o processo eleitoral estava pendente na Justiça ou por considerar o processo eleitoral incorreto.