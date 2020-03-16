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Pandemia

Ufes vai suspender aulas por causa do coronavírus, diz diretor do DCE

Falta definir ainda se aulas serão suspensas a partir desta segunda ou a partir da manhã desta terça-feira (17)

Publicado em 16 de Março de 2020 às 13:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 13:18
Reitoria da Ufes Crédito: Ricardo Medeiros
ATUALIZAÇÃO: a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) comunicou na tarde desta segunda-feira (16) que decidiu por suspender as atividades presenciais a partir desta terça-feira (17) até o dia 29 de março. Todas as atividades presenciais de ensino da graduação e pós-graduação, de pesquisa e de extensão, assim como eventos coletivos com a possibilidade de prorrogação, estarão suspensas. As aulas da CRIARTE serão suspensas entre os dias 23 e 29 deste mês.
Ufes vai suspender aulas por causa do coronavírus, diz diretor do DCE
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) decidiu suspender as aulas em todos os campi. A medida leva em conta o avanço do novo coronavírus, que já tem quatro casos confirmados no Estado.  De acordo com o diretor de saúde do Diretório Central dos Estudantes (DCE), Marcos Herkenhoff, a decisão foi repassada pela reitoria durante uma reunião na manhã desta segunda-feira (16). O diretor do DCE participou da reunião. Procurada, a Ufes ainda não confirmou a informação.
Falta definir ainda se aulas serão suspensas a partir desta segunda ou a partir da manhã desta terça-feira (17). A suspensão atende a uma reivindicação do próprio DCE, segundo Marcos, e deve durar até o dia 29 de março. "Nós do DCE e outros segmentos indicamos que a suspensão deveria ocorrer o quanto antes para preservar essa política de recolhimento, seguindo as orientações das entidades de saúde, e reduzir o risco de contágio", afirmou.
Desde sexta-feira (13), a Ufes instituiu um Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus (COE-Ufes), formado por especialistas de diversos setores, para tomar as decisões na universidade. No Instituto Federal do Espírito Santo, as aulas também foram suspensas.

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De acordo com a Ufes, o comitê acompanha a evolução epidemiológica do Covid-19, discutindo propostas para atenuar a propagação do vírus na Ufes, além de colaborar com os órgãos oficiais da saúde para a prevenção da disseminação do vírus. O comitê, que conta com o apoio da direção do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam-Ufes), é coordenado pela representante da Universidade Promotora da Saúde (UPS) enfermeira Leila Massaroni e atuará pelo período inicial de 60 dias.
O Ministério da Saúde atualizou para 200 os casos de infectados por coronavírus no país. De acordo com levantamento diário feito pela pasta, 1.917 pessoas em 26 estados e no Distrito Federal são monitoradas por suspeitas de estarem infectadas. Nenhuma morte foi registrada no Brasil desde o início da transmissão da doença. No Espírito Santo, são quatro casos confirmados.

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