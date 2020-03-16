Reitoria da Ufes Crédito: Ricardo Medeiros

ATUALIZAÇÃO: a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) comunicou na tarde desta segunda-feira (16) que decidiu por suspender as atividades presenciais a partir desta terça-feira (17) até o dia 29 de março. Todas as atividades presenciais de ensino da graduação e pós-graduação, de pesquisa e de extensão, assim como eventos coletivos com a possibilidade de prorrogação, estarão suspensas. As aulas da CRIARTE serão suspensas entre os dias 23 e 29 deste mês.

Your browser does not support the audio element. Ufes vai suspender aulas por causa do coronavírus, diz diretor do DCE

Falta definir ainda se aulas serão suspensas a partir desta segunda ou a partir da manhã desta terça-feira (17). A suspensão atende a uma reivindicação do próprio DCE, segundo Marcos, e deve durar até o dia 29 de março. "Nós do DCE e outros segmentos indicamos que a suspensão deveria ocorrer o quanto antes para preservar essa política de recolhimento, seguindo as orientações das entidades de saúde, e reduzir o risco de contágio", afirmou.

De acordo com a Ufes, o comitê acompanha a evolução epidemiológica do Covid-19, discutindo propostas para atenuar a propagação do vírus na Ufes, além de colaborar com os órgãos oficiais da saúde para a prevenção da disseminação do vírus. O comitê, que conta com o apoio da direção do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam-Ufes), é coordenado pela representante da Universidade Promotora da Saúde (UPS) enfermeira Leila Massaroni e atuará pelo período inicial de 60 dias.