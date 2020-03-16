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Alerta

Uso de ibuprofeno é arriscado em caso de coronavírus, diz estudo

Segundo estudo, os anti-inflamatórios poderiam ser um fator de agravação da infecção

Publicado em 16 de Março de 2020 às 13:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 13:11
Ibuprofeno deve ser evitado em caso de coronavírus Crédito: Pixabay
O ministro da Saúde da França, Olivier Véran, com base em um estudo publicado pela Revista Lancet - onde três pesquisadores analisaram os dados já divulgados sobre mortes e casos graves do coronavírus - pediu que as pessoas com febre e suspeita de infecção pelo novo coronavírus evitem tomar anti-inflamatórios como o ibuprofeno para controlar seus sintomas. "Em caso de febre, tomem paracetamol. Os anti-inflamatórios poderiam ser um fator de agravação da infecção", declarou Véran.

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Especialistas ouvidos pelo jornal Estado de São Paulo dizem que, embora não haja evidências científicas robustas dessa associação, o ideal é evitar a utilização do remédio em caso de Covid-19 enquanto outras pesquisas não forem feitas.
Ainda de acordo com o jornal, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) informou que o ibuprofeno deve ser evitado por aumentar os níveis de um receptor que facilita a entrada do vírus nas células.

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