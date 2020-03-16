Coronavírus: faculdades particulares suspendem aulas no ES

Faculdade de Direito de Vitória (FDV) Crédito: Reprodução | Instagram

A crise na saúde provocada pelo avanço do coronavírus pelo mundo leva faculdades particulares a suspenderem as aulas no Espírito Santo. Pelo menos três instituições já cancelaram as atividades acadêmicas. Várias outras têm reuniões marcadas para esta segunda-feira (16) que podem definir a suspensão. A lista das instituições será atualizada ao longo do dia.

Veja Também Veja onde e como a rotina foi alterada no ES por causa do coronavírus

O Ministério da Saúde atualizou para 200 os casos de infectados por coronavírus no país . De acordo com levantamento diário feito pela pasta, 1.917 pessoas em 26 estados e no Distrito Federal são monitoradas por suspeitas de estarem infectadas. Nenhuma morte foi registrada no Brasil desde o início da transmissão da doença. No Espírito Santo, são quatro casos confirmados. Confira como está o funcionamento das faculdades no Espírito Santo:

FDV

Desde esta segunda-feira (16) estão suspensas todas as aulas da Faculdade de Direito de Vitória (FDV) . Segundo comunicado da faculdade, "a medida também compreende a suspensão das atividades complementares previstas, bem como do estágio no Núcleo de Prática Jurídica  NPJ e dos Grupos de Pesquisa". As atividades administrativas da instituição, entretanto serão mantidas, em horário diferenciado: de 7h às 19h.

MMURAD/ FGV

A MMurad/FGV também suspendeu todas as atividades acadêmicas entre os dias 16 e 29 de março. A instituição diz que o objetivo é preservar a saúde e o bem-estar de todos, evitando assim aglomeração de pessoas no local.

EMESCAM

A Emescam informou que a direção da instituição se reunirá nesta segunda-feira para avaliar as medidas que serão tomadas e que todos os cenários estão sendo analisados. Amanhã (17), será enviado um comunicado à toda comunidade acadêmica.

FAESA

A Faesa anunciou, em comunicado publicado em seu site, a suspensão de todas as atividades acadêmicas a partir do horário noturno desta segunda-feira (16) até o dia 21 de março. Na próxima semana, de 23 até 28 de março, as aulas teóricas serão digitais, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), respeitando a grade de horário e disciplinas cursadas pelos estudantes. Os alunos devem ficar atentos às orientações disponibilizadas no AVA, a partir desta quarta-feira (18). Estão cancelados, temporariamente, os estágios externos obrigatórios de seus alunos em unidades de saúde e escolas, bem como as aulas práticas, que obedecerão a um calendário próprio de reposição.

O comitê estabelecido para monitorar as informações sobre a disseminação do Covid-19 tem acompanhado as ações das autoridades, Ministério da Saúde, Governo do Estado e dos municípios, no combate ao novo vírus.

UVV

As aulas foram suspensas a partir do período noturno desta segunda-feira (16), com término inicialmente previsto na tarde do próximo dia 23 - data na qual um novo comunicado sobre a situação será divulgado pela universidade. "Ainda nesta semana os alunos serão notificados pelo blog acadêmico sobre atividades a serem realizadas em ambiente virtual", diz o comunicado divulgado nas redes sociais. Os eventos com previsão de grande público ou participação de convidados externos estão temporariamente cancelados.

UNISALES - CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO

Em uma reunião realizada na tarde desta segunda-feira (16), o Centro Universitário Salesiano suspendeu as aulas pelos próximos cinco dias. Essa medida tem o objetivo de zelar pela saúde da nossa comunidade educativa, a fim de evitar a propagação do vírus. Caso haja qualquer mudança, comunicaremos em nossos canais oficiais, afirmou por meio de um comunicado.

MULTIVIX

O grupo Multivix enviou um comunicado para os estudantes informando que suspendeu as aulas até sábado (21).

FUCAPE

Decidiu, de forma preventiva, que as aulas de graduação e pós-graduação (MBA, mestrado e doutorado) aconteçam no formato virtual, entre os dias 16 e 28 de março.

PITÁGORAS (LINHARES)

A Faculdade Pitágoras de Linhares, Norte do Estado, informou que as aulas presenciais estão suspensas, com retorno no próximo dia 23 de março. Durante esse período, todos os conteúdos serão disponibilizados normalmente por meio do seu ambiente virtual de aprendizagem.

UCL

A faculdade informou que as aulas presenciais nos campi Manguinhos, Serra e Campo Grande ficarão suspensas no período entre os próximos dias 16 e 21 de março, sendo substituídas por atividades remotas. As provas desta semana também foram adiadas. Por ora, o calendário da pós-graduação não sofreu alterações. A decisão foi tomada por um gabinete de crise formado por alunos, professores e funcionários da UCL.

ESTÁCIO