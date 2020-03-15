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Prevenção

FDV suspende aulas após aumento de casos de coronavírus no ES

Estão canceladas as atividades da graduação, especialização, mestrado e doutorado a partir desta segunda-feira (16) até o dia 21 de março

Publicado em 15 de Março de 2020 às 20:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2020 às 20:04
FDV informa sobre suspensão de aulas Crédito: Reprodução/Internet
Para diminuir as chances de contágio do coronavírus (Covid-19), a Faculdade de Direito de Vitória (FDV) informou, neste domingo (15), que serão suspensas todas as aulas (graduação, especialização, mestrado e doutorado) a partir desta segunda-feira (16) até o dia 21 de março (próximo sábado). O Espírito Santo tem quatro casos confirmados da doença. 
Segundo comunicado da faculdade, "a medida também compreende a suspensão das atividades complementares previstas, bem como do estágio no Núcleo de Prática Jurídica  NPJ e dos Grupos de Pesquisa".
As atividades administrativas da instituição, entretanto serão mantidas, em horário diferenciado: de 7h às 19h.
A FDV também informa que os líderes de turmas da graduação vão participar de uma reunião com a a coordenação do curso de Direito, que será realizada nesta segunda-feira (16), às 19h, no miniauditório da faculdade, em Santa Lúcia, na Capital. 
Outras faculdades procuradas pela reportagem de A Gazeta divulgaram que, até o momento, as aulas estão mantidas. Faesa, UVV e Multivix informaram que estão monitorando e acompanhando o avanço do coronavírus e adotando medidas internas, como a implantação de um comitê interno para acompanhar a evolução dos casos no estado e instituir medidas de prevenção.

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