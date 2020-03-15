FDV suspende aulas após aumento de casos de coronavírus no ES

FDV informa sobre suspensão de aulas Crédito: Reprodução/Internet

Para diminuir as chances de contágio do coronavírus (Covid-19), a Faculdade de Direito de Vitória (FDV) informou, neste domingo (15), que serão suspensas todas as aulas (graduação, especialização, mestrado e doutorado) a partir desta segunda-feira (16) até o dia 21 de março (próximo sábado). O Espírito Santo tem quatro casos confirmados da doença.

Segundo comunicado da faculdade, "a medida também compreende a suspensão das atividades complementares previstas, bem como do estágio no Núcleo de Prática Jurídica  NPJ e dos Grupos de Pesquisa".

As atividades administrativas da instituição, entretanto serão mantidas, em horário diferenciado: de 7h às 19h.

A FDV também informa que os líderes de turmas da graduação vão participar de uma reunião com a a coordenação do curso de Direito, que será realizada nesta segunda-feira (16), às 19h, no miniauditório da faculdade, em Santa Lúcia, na Capital.