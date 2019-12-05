Ufes divulga lista tríplice para eleição de novo reitor. Veja nomes

Professora e vice-reitora Ethel Leonor Maciel, e o professor Roney Pignaton, foram os mais votados para a lista tríplice Crédito: Reprodução/Instagram

A votação do Colégio Eleitoral da Universidade do Espírito Santo (Ufes) definiu, nesta quinta-feira (5), os nomes da lista tríplice de candidatos a reitor da instituição. A mais votada foi a atual vice-reitora, Ethel Leonor Maciel, com 26 votos. Em seguida, ficaram empatados os professores Paulo Sérgio de Paula Vargas e Rogério Faleiros, cada um com 16 votos.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) precisa escolher o nome do reitor entre um dos três indicados. De acordo com o governo federal, não há hierarquia na lista tríplice, ou seja, qualquer um dos três nomes pode ser indicado. No entanto, a tradição dos últimos 20 anos no país vinha sendo de nomear os primeiros colocados na lista encaminhada pelas instituições de ensino, que é a pessoa que recebeu mais votos dos conselhos.

A eleição também escolheu uma lista tríplice para o cargo de vice-reitor, na qual o primeiro colocado foi o professor Roney Pignaton, com 30 votos, seguido por Gustavo Forde, com 16, e Cláudia Gontijo, com 13 indicações.

Ao todo, 71 membros dos conselhos da universidade votaram. Cada integrante podia votar em apenas um candidato a reitor e em um candidato a vice-reitor. Eles compõem os conselhos Universitário; de Ensino, Pesquisa e Extensão; e de Curadores. O novo reitor vai atuar no quadriênio de 2020-2024, sucedendo Reinaldo Centoducatte, que ficou na função por dois mandatos.

PRIMEIRA MULHER

Your browser does not support the audio element. Ufes divulga lista tríplice para eleição de novo reitor

Em suas redes sociais, a professora Ethel comemorou o resultado. "O Colégio Eleitoral reiterou a decisão da comunidade ao escolher o nome da primeira mulher eleita em 65 anos da universidade para compor a lista tríplice que será enviada ao Ministério da Educação. O colégio também votou para o cargo de vice-reitor, confirmando o nome do professor Roney para a posição. A felicidade é imensa e sigamos juntas e juntos rumo à reitoria", disse.

A NOMEAÇÃO

Apesar de Ethel Maciel ter sido a mais votada pelo Colégio Eleitoral, e também a preferida na consulta informal junto a comunidade acadêmica, ainda há incertezas quanto a escolha de seu nome pelo presidente Jair Bolsonaro. Ethel é vice-reitora de Reinaldo Centoducatte, que foi nomeado duas vezes pela presidente Dilma Rousseff (PT), e, portanto, representa a continuidade. Os dois antecessores de Centoducatte, José Weber Macedo e Rubens Rasseli, também eram do mesmo grupo político interno.

Desde o início de seu governo, Bolsonaro já rompeu a tradição de nomear o primeiro nome da lista tríplice para reitor, sem considerar a escolha da comunidade acadêmica, em pelo menos seis das 12 oportunidades que teve. Já houve dois casos de universidades (no Rio de Janeiro e no Mato Grosso do Sul), inclusive, que ele nomeou uma pessoa de fora da lista tríplice, interinamente, sob a justificativa de que o processo eleitoral estava pendente na Justiça ou por considerar o processo eleitoral incorreto.

No caso da eleição da Ufes, os candidatos Paulo Sérgio e Rogério Faleiros já haviam anunciado apoio a Ethel, mas depois se lançaram justamente com a estratégia de dividir os votos do colégio eleitoral entre o grupo. Isso porque a professora Surama seria ligada ao bolsonarismo , pois se identifica em suas redes como parte de grupos de direita na universidade, já foi homenageada pelo deputado Capitão Assumção (PSL), e defende o projeto "Future-se", do governo federal.