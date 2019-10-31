Justiça manda governo pagar gratificação a servidores da Ufes e do Ifes

Somente na Ufes, o corte afetou 176 funções gratificadas. A universidade precisou mudar a estrutura para se adaptar Crédito: Ricardo Medeiros

) e outras 100 no Instituto Federal do Espírito Santo ( A Justiça Federal decidiu, em caráter liminar, pela suspensão dos efeitos de decreto federal que havia determinado o corte de 176 funções gratificadas na Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes e outras 100 no Instituto Federal do Espírito Santo ( Ifes ). A decisão decorre de uma Ação Civil Pública (ACP) apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) que, entre outras razões, considerou que o fim das funções compromete a prestação de serviços das duas instituições.

Em seu despacho, o juiz federal Alexandre Miguel destaca que a ré, neste caso a União Federal, "não considere exonerados e dispensados os ocupantes dos cargos em comissão e funções de confiança descritos no decreto." Como a extinção de funções passou a valer em agosto (o decreto foi editado em março), a decisão judicial também determina que seja restituído o pagamento dos servidores naquele mês, no prazo de 15 dias.

Ainda na decisão, o magistrado observa que "a extinção desequilibra a estrutura geral da instituição e compromete uma série de atividades cuja responsabilidade é atribuída às chefias imediatas. As atividades ligadas ao ensino, pesquisa e extensão demanda ações para as quais se faz necessária a fragmentação das estruturas administrativas e acadêmicas."

Para Alexandre Miguel, a extinção das funções sem qualquer planejamento ou ponderações causa graves prejuízos para o bom atendimento das demandas internas e externas, podendo impactar negativamente no serviço prestado à comunidade atendida (alunos e até mesmo empresas assistidas nos projetos de extensão).

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É mesmo o que revela o Ifes, no qual todas as funções gratificadas extintas estavam ocupadas no momento da publicação do decreto, em março, e foram efetivamente cortadas pelo Ministério da Economia a partir do dia 31 de julho.

"A extinção das funções abrangidas pelo decreto afetou diretamente o funcionamento de diversos setores administrativos e acadêmicos na instituição, tais como laboratórios de ensino e pesquisa, tecnologia da informação, obras e manutenção, internato estudantil, atendimento multidisciplinar, entre outros, além de unidades de agricultura e de criação e manejo de animais", informa a assessoria do Ifes, por nota.

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Agora, ainda segundo a assessoria, a partir do cumprimento da decisão judicial pelo Ministério da Economia, o Ifes retomará o funcionamento dos setores que foram desmobilizados pela extinção das função gratificadas.

Na Ufes, o Conselho Universitário já havia aprovado, em julho, uma resolução alterando a estrutura organizacional e o quadro demonstrativo de funções gratificadas, em razão do decreto federal que cortava determinados cargos.