Ufes investe R$ 18 milhões e faz 3ª maior usina solar de uso próprio

Placas fotovoltaicas instaladas na Ufes para geração de energia. Usina solar é a terceira maior do país e a maior do ES Crédito: Fernando Madeira - 30/10/2019

Funcionando com a potência total, as duas unidades (Goiabeiras e Maruípe ) gerarão eletricidade suficiente para alimentar mais de quatro mil residências, o equivalente a todo o centro da Capital.

Foram investidos R$ 18 milhões no projeto, oriundos de recursos de emendas parlamentares. Serão mais de 17 mil painéis que resultarão em uma economia de R$ 3,6 milhões por ano aos cofres da instituição.

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O engenheiro eletricista Felipe Demuner, da Superintendência de Infraestrutura da instituição, explicou que, como a Ufes tem relativamente poucos telhados, foram adquiridos painéis mais eficientes, portanto, mais caros. No entanto, ele afirma que o retorno financeiro virá em menos tempo. Em geral, o investimento para pessoas comuns nessa tecnologia é retornado em seis ou sete anos. No nosso cálculo, em menos de cinco anos teremos economia suficiente nas contas para pagar o investimento. Então vale a pena, avalia.

As estruturas foram projetadas, adquiridas e instaladas por uma empresa do Maranhão , que venceu a licitação feita pela universidade. Os painéis já começaram a ser instalados e estão praticamente prontos. Em Maruípe, todos já estão no lugar, mas faltam alguns ajustes. Já em Goiabeiras já temos 80% ou mais instalados nessa primeira etapa. Falta agora a vistoria da EDP que tem que fazer a homologação, afirmou o engenheiro.

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Nessa primeira etapa, que já começará a funcionar em novembro, foram colocados painéis em telhados de prédios como os Centros Tecnológicos, Reitoria e restaurante. Já na segunda fase, o telhado da biblioteca universitária, por exemplo, também será contemplado.

A capacidade da usina do campus de Goiabeiras será nove vezes maior da atual líder em produção de energia solar do Estado, uma microgeradora de energia que pertence a uma igreja cristã, localizada no município da Serra.

A universidade prevê ainda a troca das lâmpadas atuais por LED tanto nas áreas internas quanto externas, além de instalação de medidores de energia.Uma vez todas as medidas em prática, a economia chegará a R$ 5,3 milhões, disse o especialista.

Inversores instalados na Ufes que controlam a geração de energia da usina solar Crédito: Fernando Madeira - 30/10/2019

Há a expectativa de que os demais campi da universidade, em São Mateus e Alegre, também recebam painéis solares no futuro, mas ainda não há prazo definido. Mesmo sem as usinas, a conta de luz desses campi também poderá ser reduzida. Há um sistema de compensação com a concessionária que permite que a energia gerada nos Campi de Vitória que não for consumida imediatamente, seja abatida de qualquer unidade sob o mesmo CNJP, diz Demuner.

CORTES E MEDIDAS "DRÁSTICAS"

A Ufes passou por momentos dramáticos por conta do contingenciamento orçamentário determinado pelo Ministério da Educação no primeiro semestre. Na instituição, o corte chegou a 38% no orçamento de custeio, ou seja, no dinheiro destinado ao pagamento de contas fixas como água e energia elétrica.