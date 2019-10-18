Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras Crédito: Ricardo Medeiros

Bolsistas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vinculados aos projetos de iniciação científica e extensão, poderão retornar às suas atividades em novembro. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (18) pelo reitor Reinaldo Centoducatte, que também falou da liberação do uso de aparelhos de ar-condicionado em todos os setores da Ufes.

Your browser does not support the audio element. Ufes vai retomar Programa de Bolsas e uso do ar-condicionado

Ele afirmou que os editais de seleção de bolsistas para os Projetos Especiais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Paepe) I e II tamb[em serão liberados. Centoducatte diz que a medida será possível em função da economia de recursos realizada pela universidade e da liberação de limite por parte do Ministério da Educação.

Quanto aos ar-condicionados, a Superintendência de Infraestrutura da instituição já foi autorizada a religar os equipamentos nos diversos prédios dos campi.

“Eu não poderia deixar um gasto de energia superior àquele da capacidade de pagamento da Universidade. E também não poderíamos manter as bolsas se não tínhamos como honrá-las. Fizemos o equacionamento disso, o que vai nos permitir voltar com o Programa de Bolsas e com a utilização do ar-refrigerado", afirmou.

O reitor também anunciou que as bolsas estão garantidas até o final do próximo ano. "Nós, juntamente com a Pró-Reitoria de Administração e a Pró-Reitoria de Planejamento, já equacionamos os recursos financeiros para a manutenção do Programa de Bolsas para todo o ano de 2020”.