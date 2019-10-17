Pesquisadores da Ufes estudam impactos das mudanças no Atlântico

Na área capixaba da Ilha de Trindade o objetivo será também explorar a biodiversidade e a importância daquela região para a vida marinha. O professor explicou que, atualmente as únicas pesquisas na Ilha de Trindade são relacionadas ao relevo.

Ao contrário do que se pensa os oceanos não abrigam apenas a vida marinha de potencial biotecnológico, mas também são responsáveis por grande parte da absorção do CO2 da atmosfera e auxiliam na manutenção do clima. É necessário manter a oxigenação dos oceanos para garantir a vida naquele ambiente e evitar casos de extinção.