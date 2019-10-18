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Após contingenciamento

MEC vai liberar orçamento bloqueado de universidades federais

Os valores que serão disponibilizados, segundo o ministério, somam R$ 1,1 bilhão e virão de remanejamentos internos

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 12:09

Publicado em 

18 out 2019 às 12:09
Abraham Weintraub Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O Ministério da Educação anunciou hoje (18) o descontingenciamento do orçamento das universidades federais, que foi possível a partir de um remanejamento do orçamento do MEC. "Cem por cento de todo o orçamento para o custeio das universidades federais e institutos estão sendo descontingenciados neste momento", disse o ministro da Educação, Abraham Weintraub, em entrevista à imprensa.
Segundo ele, o contingenciamento não chegou a prejudicar nenhuma das ações da pasta. "Foi feita uma boa gestão. Administramos a crise na boca do caixa. Vamos terminar o ano com tudo rodando bem", acrescentou.
De acordo com o secretário executivo do ministério, Paulo Vogel, estão sendo liberados R$ 1,1 bilhão dos R$ 19,6 bilhões que já estavam previstos para as despesas discricionárias do MEC. Vogel disse que o valor está sendo realocado de outras despesas ministeriais.

ENEM

Na entrevista, Waintraub disse ainda que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cujas provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, corre tranquilamente este ano. "As provas já foram impressas. Os alunos que se preparem".

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