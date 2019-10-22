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Leonel Ximenes

Professora da Ufes diz que escolha de reitor é atribuição do presidente

Surama  Freitas, que não vai se submeter a consulta promovida pela comunidade universitária, aposta na lista tríplice dos Conselhos da Ufes

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 20:18

Públicado em 

22 out 2019 às 20:18
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Surama é a candidata da direita na eleição para reitor da Ufes Crédito: Arquivo Surama Freitas
A professora Surama Freitas, do Centro de Ciências Agrárias,  diz que não vai participar da consulta à comunidade universitária no processo de escolha de reitor da Ufes porque não concorda com esse procedimento: “Conforme a lei, a indicação de reitores nas universidades federais é atribuição presidencial e não dos sindicatos”.
Segundo Surama, as universidades podem institucionalmente fazer uma consulta prévia à votação oficial no colégio eleitoral, mas para essa eleição, excepcionalmente, a Ufes optou por não fazê-lo. “Nesse vácuo institucional, o Diretório Central dos Estudantes e os sindicatos de docentes e de servidores técnico-administrativos decidiram promover uma consulta.”
"A direita quer a institucionalidade e a lei na eleição para a Reitoria da Ufes"
Surama de Freitas - Professora do Centro de Ciências Agrárias
Ela observa que a lei em vigor prevê que a escolha de reitor seja feita por indicação presidencial a partir de uma lista tríplice definida pelos Conselhos Superiores da Ufes, o chamado Colégio Eleitoral que vai definir o novo comando da universidade pelos próximos quatro anos.
“A pesquisa informal não é institucional da Ufes nem reconhecida pelo MEC. A disputa e o processo de designação para o cargo de reitor requer a observância da lei e das regras formais”, defende a professora de Medicina Veterinária, que anunciou que vai participar apenas da votação oficial do Colégio Eleitoral, prevista para 5 de dezembro.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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