Professora da Ufes diz que escolha de reitor é atribuição do presidente

Surama é a candidata da direita na eleição para reitor da Ufes Crédito: Arquivo Surama Freitas

A professora Surama Freitas, do Centro de Ciências Agrárias, diz que não vai participar da consulta à comunidade universitária no processo de escolha de reitor da Ufes porque não concorda com esse procedimento: “Conforme a lei, a indicação de reitores nas universidades federais é atribuição presidencial e não dos sindicatos”.

Segundo Surama, as universidades podem institucionalmente fazer uma consulta prévia à votação oficial no colégio eleitoral, mas para essa eleição, excepcionalmente, a Ufes optou por não fazê-lo. “Nesse vácuo institucional, o Diretório Central dos Estudantes e os sindicatos de docentes e de servidores técnico-administrativos decidiram promover uma consulta.”

"A direita quer a institucionalidade e a lei na eleição para a Reitoria da Ufes" Surama de Freitas - Professora do Centro de Ciências Agrárias

Ela observa que a lei em vigor prevê que a escolha de reitor seja feita por indicação presidencial a partir de uma lista tríplice definida pelos Conselhos Superiores da Ufes, o chamado Colégio Eleitoral que vai definir o novo comando da universidade pelos próximos quatro anos.