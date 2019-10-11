Conheça as três mulheres que disputam o comando da reitoria da Ufes

O nosso programa está sendo construído de forma coletiva junto à comunidade acadêmica, tendo como principais pilares o ensino, a pesquisa e a extensão, atentos aos processos de gestão e ao cuidado com as pessoas (técnicos-administrativos, discentes e docentes). Dentre os projetos temos como diretrizes uma universidade inclusiva, com políticas e ações focadas no acesso e permanência dos estudantes, e na implementação do plano de acessibilidade para pessoas com deficiência. Um exemplo foi a I Conferência de Ações Afirmativas da Ufes na qual pude participar da construção coletiva de políticas de ações afirmativas para a universidade. Na gestão, o foco é o planejamento estratégico situacional nos setores administrativos, de forma descentralizada, com eficiência e eficácia, e priorizando uma política voltada para o bem-estar das pessoas. Trabalharemos de forma próxima à sociedade capixaba, instituições públicas do Estado e seus representantes nos vários níveis de poderes, e consolidaremos parcerias com intuito de fortalecer os pilares da nossa universidade.