Coronavírus: TRE-ES suspende os atendimentos nos cartórios até 29 de março

A medida terá início nesta segunda-feira (16) e é temporária, mas pode ser prorrogada caso o Estado registre um alto número de casos nos próximos dias. O Tribunal, por meio da Portaria TRE-ES/CRE n° 125/2020 estabelece que atendimentos emergenciais serão admitidos por meio de agendamento disponível no site: www.tre-es.jus.br.