Coronavírus: Assembleia suspende sessões solenes e eventos com grande público

Assembleia: servidores que voltam de férias internacionais têm ficado de quarentena Crédito: Divulgação/Ales

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) suspendeu a realização de sessões solenes e demais eventos que envolvam aglomeração de pessoas em seu edifício-sede como medida de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus (Covid-19). O ato, editado na tarde desta sexta-feira (13) pelo presidente Erick Musso (Republicanos) vale a partir da próxima segunda-feira (16) quando será publicado no Diário do Poder Legislativo (DPL).

A decisão traz uma série de recomendações para evitar uma possível disseminação do vírus na Casa.

De acordo com o documento, todos os deputados, servidores, estagiários e prestadores de serviços terceirizados que atuem na sede e que venham a apresentar sintomas similares aos da gripe e que tenham tido contato com pessoa potencialmente contaminada pelo coronavírus, ou que tenham retornado recentemente de países com incidência da doença, deverão comunicar à Coordenação do Centro de Saúde e Assistência Social, que irá tomar as medidas necessárias.

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Veja as principais medidas:

Estão suspensas as realizações de sessões solenes e demais eventos que envolvam aglomeração de pessoas no edifício-sede da Assembleia.

A suspensão abrange eventos de lideranças partidárias, de frentes parlamentares, audiências públicas, além de cursos e eventos na Escola do Legislativo, entre outros.



A galeria permanecerá fechada. As sessões ordinárias podem ser acompanhadas ao vivo através do sinal de TV ou webstreaming.



Nas sessões ordinárias e extraordinárias, e nas reuniões das Comissões, o acesso ficará restrito aos parlamentares e ao corpo técnico.



Qualquer pessoa que atue nas dependências da Assembleia deverá comunicar imediatamente à Coordenação do Centro de Saúde caso apresente sintomas similares aos da gripe e que tenham tido contato com pessoa potencialmente contaminada pelo Coronavírus, ou que tenham retornado recentemente de países foco da doença.



O Centro de Saúde e Assistência Social foi orientado a montar equipe para prestar orientações.



Os setores técnicos responsáveis irão providenciar a aquisição, com a urgência que o caso requer, de álcool em gel, termômetros e materiais porventura necessários à assepsia e desinfecção dos locais de trabalho e demais dependências da Assembleia Legislativa.



Os gabinetes dos deputados devem evitar visitações e audiências de apoiadores ou lideranças. Assessores que executem atividades externas devem permanecer em seus municípios de representação política.



Fica suspensa a autorização de afastamento de servidores e de parlamentares para missão em locais onde houve infecção por Covid-19, constantes da lista do Ministério da Saúde.



Na Assembleia Legislativa do Espírito Santo , servidores que voltam de férias internacionais têm ficado de quarentena. Até o momento, dois funcionários do Legislativo já passaram pelo afastamento, seguindo determinação do Ministério da Saúde, conforme a assessoria da Casa.

Eles não estavam com sintomas da doença, mas o protocolo preventivo foi adotado porque eles haviam voltado da Europa. Após 14 dias afastados, período de incubação do vírus causador da doença, Covid-19, os servidores já voltaram ao trabalho.

OUTROS PODERES

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCES) se reuniram em sessão extraordinária nesta sexta-feira (13) e também definiram novas ações. A Corte vai permitir que até 70% dos seus servidores atuem de casa, em home office. A liberação vai depender dos gestores do Tribunal, que vão avaliar caso a caso.

Os conselheiros entenderam que o órgão se encontra no nível 1 de prevenção, que é quando há ameaça real de introdução do vírus no território estadual através da ocorrência de casos suspeitos e/ou confirmados.

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Além de liberar servidores para atuar em home office, o TCES vai determinar a realização das sessões dos colegiados no auditório, reavaliar autorizações para viagens e eventos, internos e externos; dispensar os estagiários do cumprimento da jornada, avaliar a repactuação dos prazos de execução contratual; readequar a mão de obra terceirizada, inclusive quanto ao reforço da vigilância patrimonial.

Já o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) voltou a afirmar nesta sexta-feira (13) que qualquer servidor, colaborador ou magistrado do Tribunal que apresentar febre ou sintomas respiratórios deve ser considerado um caso suspeito.

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Também disse que aqueles que chegarem de locais ou países com circulação viral sustentada e apresentarem febre ou sintomas respiratórios dentro de até 14 dias do retorno deverão procurar um serviço de saúde.

O expediente na sede e nos cartórios segue normal, mas o TRE faz o pedido de que as pessoas com sintomas de gripe não procurem os cartórios. O Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES) publicou um ato para autorizar o trabalho em casa para os servidores que retornaram de localidades com surto de coronavírus.