De seguro-desemprego a dispensa de perícia: as medidas do governo para trabalhadores

O governo anunciou uma série de medidas para o trabalhador na tarde desta quinta-feira (19) para tentar conter a crise instaurada por conta do avanço do coronavírus. Entre os pontos estabelecidos, está o pagamento de uma parcela do seguro-desemprego para quem tiver a jornada de trabalho ou o salário reduzido. Também está na lista a dispensa da perícia do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) . Confira abaixo quais são todas as medidas.