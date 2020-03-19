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Crise do coronavírus

De seguro-desemprego a dispensa de perícia: as medidas do governo para trabalhadores

Por conta do avanço do coronavírus, o governo anunciou uma lista de medidas para o trabalhador. Veja quais são

Publicado em 19 de Março de 2020 às 19:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 19:10
Perícia no INSS será dispensada Crédito: Fernando Madeira/Arquivo
O governo anunciou uma série de medidas para o trabalhador na tarde desta quinta-feira (19) para tentar conter a crise instaurada por conta do avanço do coronavírus. Entre os pontos estabelecidos, está o pagamento de uma parcela do seguro-desemprego para quem tiver a jornada de trabalho ou o salário reduzido. Também está na lista a dispensa da perícia do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) . Confira abaixo quais são todas as medidas.

VEJA PONTO A PONTO AS MEDIDAS ANUNCIADAS PELO INSS

  • Perícia e atestado médico 
    - O instituto vai conceder auxílios-doença sem a necessidade de o segurado passar por perícia presencial;
    - Aceitar atestados já apresentados pelo segurados para evitar que ele tenha que ir a uma unidade de saúde:
    - Os atestados médicos deverão ser enviados por meio do aplicativo Meu INSS e serão analisados para a concessão dos benefícios:
    - Haverá a análise virtual também será para pessoas que estiverem com coronavírus.
  • Agências do INSS
    - Terão apenas esquema de plantão para os segurados que têm dificuldade para acessar o site Meu INSS e a central telefônica, o 135;
  • Serviços remotos
    - Atualmente 90 dos 96 serviços do INSS já podem ser requeridos e concedidos pelo 135 ou pelo Meu INSS:
    - Os que dependem de perícia serão, excepcionalmente, atendidos remotamente caso a caso:
    - Além da prova de vida, está suspensa a exigência de CadÚnico para recebimento do BPC.

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