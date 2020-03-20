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Coronavírus

É falso que idosos flagrados na rua no período de isolamento terão aposentadoria suspensa

Aviso circula principalmente em grupos de Whatsapp, e também informa que filhos e netos desses idosos serão multados em R$ 1.045

Publicado em 20 de Março de 2020 às 12:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 12:56
Aviso falso sobre suspensão de aposentadoria para idosos durante o período de isolamento contra o coronavírus circula pelas redes sociais Crédito: Reprodução
Circula pelas redes sociais e grupos de Whatsapp um aviso que prevê suspensão da aposentadoria para pessoas com mais de 60 anos que forem flagradas nas ruas durante o período de isolamento contra o coronavírus. O texto também afirma que filhos e netos desses idosos também serão multados em R$ 1.045. O aviso é falso. Não há qualquer menção a esse aviso em nenhum canal oficial do governo federal. 
Além disso, o aviso cita a Medida Provisória 922, de 18 de março de 2020. Na verdade essa MP foi editada em 28 de fevereiro e prevê a contratação temporária de servidores aposentados do INSS para atuarem na redução da fila de espera na concessão de aposentadorias. Ou seja, nada tem a ver com a pandemia de Covid-19. 

O QUE DIZ O AVISO

De acordo com a Medida Provisória Nº 922 / de 18 de março de 2020, o cidadão acima de 60 anos que estiver na rua a partir do dia 20/03/2020, terá sua aposentadoria suspensa por tempo indeterminado. Filhos e netos acima de 18 anos serão responsabilizados com multa de R$ 1.045,00 (Mil e quarenta e cinco reais). Essa medida foi feita para assegurar a saúde pública/privada da ameaça atual do COVID19

INSS PRETENDE SUSPENDER PROVA DE VIDA

O INSS pretende suspender a exigência da prova de vida dos beneficiários para evitar ida às agências bancárias num momento de avanço do novo coronavírus no Brasil. Segundo informações do jornal Estado de São Paulo, o presidente do INSS, Leonardo Rolim. A medida valerá também para segurados que fazendo o agendamento domiciliar do procedimento.

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