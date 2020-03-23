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Economia

Coronavírus: Bolsonaro anuncia ampliação do Bolsa Família

Bolsonaro disse ainda que o governo, por meio do Ministério da Infraestrutura, está fazendo um alinhamento com Estados e municípios

Publicado em 23 de Março de 2020 às 17:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 17:29
Jair Bolsonaro e ministros de Estado participam de videoconferência com representantes da iniciativa privada
Jair Bolsonaro e ministros de Estado participam de videoconferência com representantes da iniciativa privada Crédito: Isac Nobrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recorreu novamente ao Twitter para anunciar mais medidas de auxílio aos Estados. Segundo ele, o governo vai ampliar o programa Bolsa Família para contemplar 1,505 milhão de famílias, praticamente zerando a fila dos requerentes.
Na semana passada, a equipe econômica anunciou um aumento de R$ 3,1 bilhões no Orçamento do Bolsa Família, o que permitiria a inclusão de 1,2 milhão de famílias. Hoje, o presidente não especificou quanto de recursos serão destinados para ampliar o alcance do programa.
Bolsonaro disse ainda que o governo, por meio do Ministério da Infraestrutura, está fazendo um alinhamento com Estados e municípios sobre decretos que garantam o tráfego de pessoas e cargas, garantindo a unidade e respeito ao que se propõe a Constituição. A medida valerá para os espaços marítimo, aéreo e terrestre.

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O presidente citou ainda que o governo federal vai comprar leitos de CTI para atender pacientes afetados pela covid-19  mas não especificou o número de contratações. Outra medida será a liberação imediata de R$ 100 milhões para municípios por meio do Sistema Único de Assistência Social (Suas).
Bolsonaro disse ainda que quatro fábricas nacionais atuarão com foco total na produção de respiradores. O objetivo será produzir 3,5 mil unidades ao mês.
O presidente também informou que assinou autorização para concessão de empréstimo ao Estado de Alagoas, para ajudar no combate ao coronavírus. Ele não especificou o valor da operação. A medida segue ao Senado para aprovação em plenário.

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