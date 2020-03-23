Coronavírus: Bolsonaro promete pacote de R$ 85 bi para Estados e municípios

Jair Bolsonaro durante videoconferência com Frente Nacional dos Prefeitos Crédito: Isac Nóbrega/PR

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou nesta segunda-feira (23) em sua conta no Twitter, um amplo pacote de ajuda a Estados e municípios, com acesso a novos empréstimos, suspensão de dívidas e transferências adicionais de recursos. A medida é anunciada em meio à pandemia do novo coronavírus , que afeta também a economia.

Segundo o presidente, o plano envolve R$ 85,8 bilhões em recursos  embora a soma das ações destacadas na rede social resulte num valor de R$ 88,2 bilhões.

Bolsonaro reuniu-se com governadores do Nordeste, por teleconferência. Segundo ele, serão editadas duas Medidas Provisórias, com vigência imediata, para garantir repasses imediatos aos fundos de saúde estaduais e municipais. Serão R$ 8 bilhões ao longo de quatro meses. O presidente afirma que o valor é o dobro dos R$ 4 bilhões solicitados originalmente pelos governos regionais.

SEGURO CONTRA QUEDA DE ARRECADAÇÃO

O governo federal também vai proporcionar um seguro contra a queda na arrecadação de Estados e municípios durante a crise. Serão R$ 16 bilhões ao longo de quatro meses para recompor os repasses aos Fundos de Participação de Estados (FPE) e Municípios (FPM).

O valor está aquém do solicitado pelos governos regionais. Só os Estados pediam um repasse mensal de R$ 14 bilhões, mas esse montante já havia sido descartado pelo secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, na semana passada.

O presidente ainda citou em seu perfil no Twitter que o governo promoverá operações com facilitação de créditos, num total de R$ 40 bilhões. Ele não deixou claro, porém, como se darão esses novos financiamentos.

Outras medidas serão a suspensão das dívidas de Estados com a União, num valor de R$ 12,6 bilhões, e a renegociação de débitos de Estados e municípios com bancos, somando R$ 9,6 bilhões.

Bolsonaro citou ainda uma recomposição de R$ 2 bilhões no Orçamento da assistência social.

Além de soluções temporárias, o presidente ressaltou que o governo trabalha em soluções permanentes para problemas estruturais. Nesse contexto, ele mencionou o aperfeiçoamento das reformas. PEC Emergencial do Pacto Federativo e Plano Mansueto estão sendo aprimorados e darão fôlego a Estados e municípios para vencer a crise, disse.

Dando início à reunião com Governadores do Nordeste. Ao longo desta, vamos esclarecendo ações do Poder Executivo Federal em relação ao covid-19 e ouvindo os anseios dos senhores dos Executivos Estaduais: pic.twitter.com/NDpexT8xub — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 23, 2020

Governo federal, Justiça, Congresso, Estados e Municípios juntos construirão uma saída estrutural federativa, acrescentou Bolsonaro.

SUSPENSÃO DE SALÁRIOS É REVOGADA