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Covid-19

Guedes tem teste negativo para coronavírus e tem agenda por videoconferência

Todos compromissos do Ministro da Economia serão feitos por meio de videoconferência, inclusive com o presidente Jair Bolsonaro

Publicado em 23 de Março de 2020 às 14:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 14:18
Paulo Guedes, Ministro da Economia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasi
O Ministro da Economia, Paulo Guedes, vai trabalhar no Rio de Janeiro, informou sua assessoria. Todos os seus compromissos serão feitos por meio de videoconferência, inclusive com o presidente Jair Bolsonaro. Guedes fez o teste para identificar se foi contaminado pela covid-19 e deu negativo.
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Mas, por cautela e por estar no grupo de risco, devido à idade, é recomendável que ele despache por vídeo conferência, informou sua assessoria em Brasília.
Ele cumpre agenda no Rio e participa das videoconferências com presidente e com governadores do Nordeste e do Norte.

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