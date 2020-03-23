O segundo lote de vacinas contra gripe deve chegar em Vitória a partir da próxima quarta-feira (25), conforme informou à Rádio CBN Vitória a secretária municipal de Saúde, Cátia Lisboa. Nesse momento podem se vacinar pessoas que fazem parte do grupo de risco, ou seja, idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento, doentes crônicos e outras condições clínicas especiais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (mães que tiveram bebês até 45 dias e apresentem algum documento que comprove a condição), povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionário do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos.
A campanha de vacinação começou em todo o Brasil nesta segunda-feira (23), mas o primeiro lote da vacina, com 18 mil doses, já se esgotou na Capital. Em Vitória, para evitar filas, os moradores que fazem parte do grupo de risco podem agendar a aplicação da vacina pelo site da Prefeitura ou por meio do aplicativo VitóriaOnline. Desde domingo (23), no entanto, os moradores não conseguiam fazer o agendamento porque o primeiro lote estava esgotado.
Novo lote de vacinas contra gripe deve chegar em Vitória na quarta
Com a chegada das novas doses, a expectativa é de que o agendamento seja retomado ainda nesta semana. Neste ano, a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) adotou uma medida diferente: no lugar da concentração das imunizações nas unidades de saúde, a campanha vai acontecer nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis).
A mudança do local para imunização durante a campanha é uma forma de manter as pessoas saudáveis longe do contato com quem está procurando atendimento em uma unidade de saúde, como uma medida de prevenção ao novo coronavírus. Além disso, os locais são arejados e com capacidade de manter as pessoas a uma distância segura enquanto aguardam. A campanha de vacinação contra a gripe de 2020 será escalonada, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. A estimativa é imunizar cerca de 124.700 pessoas durante a campanha, que tem previsão de terminar em 22 de maio.