Novo lote de vacinas contra gripe deve chegar em Vitória na quarta

O segundo lote de vacinas contra gripe deve chegar em Vitória a partir da próxima quarta-feira (25), conforme informou à Rádio CBN Vitória a secretária municipal de Saúde, Cátia Lisboa. Nesse momento podem se vacinar pessoas que fazem parte do grupo de risco, ou seja, idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento, doentes crônicos e outras condições clínicas especiais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (mães que tiveram bebês até 45 dias e apresentem algum documento que comprove a condição), povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionário do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos.