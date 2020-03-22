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Campanha

Gripe: 18 mil doses enviadas pelo governo já foram agendadas em Vitória

A prefeitura ressaltou que as vacinas são distribuídas exclusivamente pelo Ministério da Saúde e a liberação de novas vagas no sistema para o agendamento online dependerá da entrega dos novos lotes

Publicado em 22 de Março de 2020 às 08:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2020 às 08:19
Vacina contra a gripe Crédito: Erasmo Salomão/Ministério da Saúde
Prefeitura de Vitória informou que as 18 mil doses de vacina da gripe enviadas ao município de Vitória já foram agendadas. O agendamento on-line começou neste sábado (21) para idosos e profissionais da área de saúde, o primeiro grupo do público-alvo da campanha a ser vacinado em Vitória. Moradores da Capital relataram dificuldades para marcar uma data para tomar a vacina contra a gripe desde as primeiras horas agendamento on-line para a vacinação.
A prefeitura ressaltou  que as vacinas são distribuídas exclusivamente pelo Ministério da Saúde e a liberação de novas vagas no sistema para o agendamento online dependerá da entrega dos novos lotes. Em nota, a secretaria Municipal de Saúde (Semus) explicou que o Ministério da Saúde é o órgão responsável por fazer o repasse dos lotes das vacinas aos municípios de todo o país e que ainda não há uma previsão da chegada de novas doses. Entretanto, a Semus garante que todos serão imunizados até o fim da campanha de vacinação, dia 22 de maio

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A campanha de vacinação contra a gripe começa na próxima segunda-feira (23). Todas as 124.700 pessoas do público-alvo da campanha em Vitória serão imunizadas, garante a prefeitura. Os idosos e trabalhadores da saúde continuarão recebendo as doses até o dia 22 de maio. 

CORONAVÍRUS

Diante da pandemia de coronavírus, o Ministério da Saúde antecipou a campanha de vacinação de forma estratégica, a fim de evitar superlotações nas unidades de saúde e pronto atendimentos. A vacinação é contra o vírus da Influenza A e B, e não contra o coronavírus. Ainda não há vacina para prevenir a Covid-19.

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