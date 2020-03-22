Gripe: 18 mil doses enviadas pelo governo já foram agendadas em Vitória

A prefeitura ressaltou que as vacinas são distribuídas exclusivamente pelo Ministério da Saúde e a liberação de novas vagas no sistema para o agendamento online dependerá da entrega dos novos lotes. Em nota, a secretaria Municipal de Saúde (Semus) explicou que o Ministério da Saúde é o órgão responsável por fazer o repasse dos lotes das vacinas aos municípios de todo o país e que ainda não há uma previsão da chegada de novas doses. Entretanto, a Semus garante que todos serão imunizados até o fim da campanha de vacinação, dia 22 de maio