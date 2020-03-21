Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Moradores de Vitória têm dificuldade para agendar vacina contra a gripe
Agendamento on-line

Moradores de Vitória têm dificuldade para agendar vacina contra a gripe

Moradores passaram a manhã de sábado (21) tentando marcar a data da vacina.  Prefeitura admitiu um problema de inconsistência no site, que está sendo resolvido

Publicado em 21 de Março de 2020 às 14:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2020 às 14:29
Moradores de Vitória têm dificuldade para fazer o agendamento on-line da vacinação contra a gripe no site do município.  Crédito: Pixabay
Moradores de Vitória encontraram dificuldades para marcar uma data para tomar a vacina contra a gripe na manhã deste sábado (21), primeiro dia de agendamento on-line para a vacinação na Capital. O procedimento deve ser feito no site da Prefeitura ou por meio do aplicativo VitóriaOnline, para a campanha de vacinação que começa na segunda-feira (23).
Uma dessas pessoas é Marilene Pimentel, de 52 anos. Ela afirma que ficou durante toda a manhã tentando fazer o agendamento pelo site, mas não teve sucesso. A moradora da Capital explica ainda que até conseguia preencher os dados, mas o processo parava antes da confirmação.
Fiquei a manhã toda tentando. Quem conseguiu fazer o agendamento para mim foi o meu irmão no início da tarde. Ele conseguiu agendar para mim, minha mãe e minha tia no dia 24, afirmou.

Veja Também

Para evitar coronavírus, vacinação contra gripe em Vitória será em escolas

Vacinação contra gripe poderá ser agendada sem sair de casa em Vitória

Campanha de vacinação contra a gripe será antecipada para o dia 23

A Secretaria de Saúde Vitória informou, por nota, que o agendamento on-line para vacinação contra a gripe começou a ser realizado desde o início da manhã deste sábado (21). Mas com o aumento da procura ao longo do dia o sistema ficou instável. O município acrescentou que a equipe de Tecnologia da Informação da Prefeitura está solucionando essa instabilidade e o sistema deve voltar ao normal em algumas horas. Além disso, pede que os moradores tentem acessar o site novamente em algumas horas.

VACINAÇÃO SERÁ EM ESCOLAS 

Para evitar a propagação do coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) elaborou novas estratégias para a campanha de vacinação contra influenza, que começa na segunda-feira (23).
De acordo com informações da prefeitura, as vacinas serão realizadas nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF), localizadas próximas às Unidades de Saúde de Vitória que possuem sala de vacinação.
Estamos buscando novas estratégias a cada dia para evitar que as pessoas entrem em contato umas com as outras. O objetivo é reduzir a linha de transmissão do coronavírus. Não é momento das pessoas saírem de casa e ir até as unidades de saúde sem necessidade, disse a Secretária de Saúde, Cátia Lisboa.

Veja Também

Israel não desenvolveu vacina contra o novo coronavírus

Notícia sobre Cuba ter produzido vacina contra coronavírus é falsa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados