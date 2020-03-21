Moradores de Vitória têm dificuldade para agendar vacina contra a gripe

Moradores de Vitória têm dificuldade para fazer o agendamento on-line da vacinação contra a gripe no site do município. Crédito: Pixabay

Moradores de Vitória encontraram dificuldades para marcar uma data para tomar a vacina contra a gripe na manhã deste sábado (21), primeiro dia de agendamento on-line para a vacinação na Capital. O procedimento deve ser feito no site da Prefeitura ou por meio do aplicativo VitóriaOnline, para a campanha de vacinação que começa na segunda-feira (23).

Uma dessas pessoas é Marilene Pimentel, de 52 anos. Ela afirma que ficou durante toda a manhã tentando fazer o agendamento pelo site, mas não teve sucesso. A moradora da Capital explica ainda que até conseguia preencher os dados, mas o processo parava antes da confirmação.

Fiquei a manhã toda tentando. Quem conseguiu fazer o agendamento para mim foi o meu irmão no início da tarde. Ele conseguiu agendar para mim, minha mãe e minha tia no dia 24, afirmou.

A Secretaria de Saúde Vitória informou, por nota, que o agendamento on-line para vacinação contra a gripe começou a ser realizado desde o início da manhã deste sábado (21). Mas com o aumento da procura ao longo do dia o sistema ficou instável. O município acrescentou que a equipe de Tecnologia da Informação da Prefeitura está solucionando essa instabilidade e o sistema deve voltar ao normal em algumas horas. Além disso, pede que os moradores tentem acessar o site novamente em algumas horas.

VACINAÇÃO SERÁ EM ESCOLAS

De acordo com informações da prefeitura, as vacinas serão realizadas nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF), localizadas próximas às Unidades de Saúde de Vitória que possuem sala de vacinação.