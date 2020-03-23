ES tem dois pacientes confirmados com coronavírus internados na UTI

Dois pacientes que estão confirmados com coronavírus no Espírito Santo necessitam de mais atenção e estão internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). A informação foi repassada pelo secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta.
O Estado contabiliza 696 casos suspeitos em investigação. As cidades que já têm confirmação para a doença no Espírito Santo são: Vitória (11), Vila Velha (11), Cariacica (1), Cachoeiro de Itapemirim (1) e Linhares (2). Dos 26 pacientes que foram diagnosticados com a Covid-19 no Espírito Santo, cinco já estão curados. Ao todo, seis continuam internados, sendo que dois na UTI. O restante está em isolamento residencial porque são pessoas que apresentam sintomas leves.
O governador Renato Casagrande vai solicitar, ainda nesta semana, a decretação de Estado de Calamidade Pública no Espírito Santo por causa do novo coronavírus. Segundo Casagrande, ele vai encaminhar à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) quatro projetos de lei, entre eles um solicitando a decretação de Estado de Calamidade Pública. O objetivo é agilizar as ações no enfrentamento à pandemia.
A mensagem do governo para a Assembleia deve ser encaminhada nesta segunda ou terça-feira (24), e a votação, de acordo com a assessoria do Legislativo, será online, uma vez que as sessões presenciais foram suspensas também para assegurar o isolamento social e evitar a disseminação da doença. Será a primeira votação remota dos deputados estaduais.