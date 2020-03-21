Estrela disponibiliza instalações para auxiliar no combate ao coronavírius

Estádio Sumaré e o centro de treinamento do Estrela estão disponíveis à saúde pública Crédito: Divulgação/Estrela

O novo coronavírus, o Covid-19, colocou o mundo em alerta e impôs diversas restrições para evitar o contágio, inclusive paralisou o futebol na grande maioria dos países. Com isso, alguns estádios estão sendo disponibilizados para o combate ao vírus, no Espirito Santo, o Estrela do Norte é o pioneiro da ação. E com a paralisação do Capixaba 2020, além do Estádio Sumaré, a equipe também oferece seu centro de treinamento. A cidade de Cachoeiro é a quinta mais populosa do Espirito Santo e a maior do Sul do Estado, com pouco mais de 200 mil habitantes. E, até o momento, teve um caso confirmado, na última sexta-feira (20).

A ideia do clube é que os locais possam ser utilizados para abrigar pacientes em tratamento ou com suspeita, caso ocorra uma sobrecarrega dos hospitais da região, com um possível avanço da doença, como explica o diretor-executivo do Estrela, Carlos Madella.

"Outros times Brasil afora tem agido da mesma forma, e esse deveria ser um compromisso não só do Estrela, mas de todas as entidades desportivas ou não. Nesse momento delicado, colocamos nossas instalações como ginásio, cozinha, campos e salas à disposição aos necessitados, caso venham precisar. O clube não é um fim em si mesmo, acreditamos que temos uma função social. O momento é de cooperação, especialmente com a nossa cidade", declarou o dirigente.