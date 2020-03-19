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Futebol

Coronavírus: Real Noroeste não dispensa elenco e segue com os treinamentos

Da elite do futebol capixaba é a única equipe que mantém os trabalhos mesmos com a paralisação do Capixaba 2020

Publicado em 19 de Março de 2020 às 08:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 08:42
Real Noroeste Crédito: Júnior Sapo
Em meio a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o futebol mundial vem sofrendo com suspensões de competições. O Campeonato Capixaba 2020 também entra neste grupo e está paralisado por tempo indeterminado. E, dos classificados para as quartas de final, apenas o Real Noroeste manteve os treinos.
Após a oficialização da paralisação do Estadual, na última terça-feira, dos oito clubes que avançaram a segunda fase da competição, sete decidiram suspender os treinos e despesar os seus atletas para irem para suas casas.
Essa recomendação (veja abaixo) foi apresentada pela Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), também na terça.
Recomendação da FES Crédito: FES
Mesmo com a recomendação da entidade, a equipe de Águia Branca mantém seus atletas concentrados e os trabalhos de campo, como explica Duzinho.
"A orientação do Real é que continuemos com a nossa rotina de treinamento. Mas evitando o contato com pessoas de fora do nosso ambiente, já que a recomendação do Ministério da Saúde é de ficar em casa e evitar aglomerações. No clube está todo mundo em dia com a saúde, ninguém apresenta nenhum tipo de sintoma de gripe, nem de outra doença. Então, todos entenderão que era melhor fica aqui (Águia Branca) do que se arriscar em pegar ônibus, avião ou outro meio de transporte, e de repente acabar contraindo o Covid-19".

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O Real Noroeste terminou a primeira fase do Capixaba em terceiro lugar e enfrentaria o São Mateus no mata-mata. No cenário nacional, a equipe também se prepara para disputar a preliminar da Série D, contra o Aquidauanense, do Mato Grosso do Sul.

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