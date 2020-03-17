Após período de adaptação, meia capixaba assina contrato com o Flamengo

Gustavo Damazio assinou com o Flamengo Crédito: Divulgação/Aster Brasil

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é uns dos grandes celeiros de descobertas de jovens talentos no mundo da bola. E esse é o caso do meia capixaba Gustavo Damazio, que após ser uns dos destaques do Serra na competição, passou por um período de adaptação no Flamengo, onde mostrou seu valor e assinou contrato para atuar na categoria sub-20 do clube carioca.

Atleta de 19 anos foi profissionalizado pelo Aster Brasil, e o Serra, seu ex-clube, e primeiro oficial, ficará com 20% dos direitos econômicos do jogador. O período de adaptação, antes da oficialização do contrato, durou cerca de duas semanas, como conta o próprio jogador. "Foi um período de 15 a 20 dias que eu passei aqui, nessa fase de adaptação. No começo achei bastante difícil, até pegar o ritmo, mas depois que comecei a me soltar, treinar melhor e logo em seguida veio a resposta".

Em um clube colecionador de títulos em suas categorias de base, 21 conquistas em 2019, e com expressão nacional como o Flamengo, a expectativa de Damazio é a melhor possível. "É realmente um prazer está jogando aqui, está sendo muito bom. Mas vai ficar melhor, depois que começarem as competições, e os gols saírem também", pontuou.

Jogador já começou a atuar pela equipe no Carioca Sub-20. Porém, a competição foi paralisada na última segunda-feira, por 15 dias, por conta da pandemia do Covid-19.

Serra questiona acordo