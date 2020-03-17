Após período de adaptação, meia capixaba assina contrato com o Flamengo

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é uns dos grandes celeiros de descobertas de jovens talentos no mundo da bola. E esse é o caso do meia capixaba Gustavo Damazio, que após ser uns dos destaques do Serra na competição, passou por um período de adaptação no Flamengo, onde mostrou seu valor e assinou contrato para atuar na categoria sub-20 do clube carioca.
Atleta de 19 anos foi profissionalizado pelo Aster Brasil, e o Serra, seu ex-clube, e primeiro oficial, ficará com 20% dos direitos econômicos do jogador. O período de adaptação, antes da oficialização do contrato, durou cerca de duas semanas, como conta o próprio jogador. "Foi um período de 15 a 20 dias que eu passei aqui, nessa fase de adaptação. No começo achei bastante difícil, até pegar o ritmo, mas depois que comecei a me soltar, treinar melhor e logo em seguida veio a resposta".
Em um clube colecionador de títulos em suas categorias de base, 21 conquistas em 2019, e com expressão nacional como o Flamengo, a expectativa de Damazio é a melhor possível. "É realmente um prazer está jogando aqui, está sendo muito bom. Mas vai ficar melhor, depois que começarem as competições, e os gols saírem também", pontuou.
Jogador já começou a atuar pela equipe no Carioca Sub-20. Porém, a competição foi paralisada na última segunda-feira, por 15 dias, por conta da pandemia do Covid-19.
Serra questiona acordo
O diretor-administrativo do Serra, Vanderlei Santos, questiona o acordo feito entre o Aster e Flamengo, alegando que os termos do contrato de parceria entre o Flamengo e Serra não foi feito de uma maneira formal. "O atleta tem vínculo com o Serra até dezembro de 2021, ainda é jogador do Serra no BID. Nós não recebemos nenhum contato do Flamengo, apenas com o pessoal do Aster, pelo Kayo Moreno (gestor do clube). Ele prometeu vir ao clube há dez dias, mas não apareceu, não atende o telefone. Ele mandou um contrato via whatsapp, que apesar de estar datado não é nada formal, não tem conhecimento de firma, nem é timbrado pelo Flamengo e sem a assinatura do presidente. Isso é aliciamento de atleta", ponderou.