Coronavírus: 54 mil bares e restaurantes podem fechar no ES

Bares no Triângulo das Bermudas na Praia do Canto estão vazios Crédito: Vitor Jubini

ERRAMOS: Na primeira versão desta matéria foi publicado que 90 mil bares e restaurantes podem fechar. Mas o dado correto é 54 mil, que representa 60% dos 90 mil estabelecimentos que têm no Estado, segundo o sindicato da categoria.

As ruas estão quase vazias e quem trabalha com bares e restaurantes vem sentido diretamente o impacto. De acordo com projeções do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares), cerca de 60% dos estabelecimentos comerciais devem fechar devido à falta de movimento causada pelas medidas para conter o avanço do coronavírus (Covid-19). O percentual representa 54 mil negócios de 90 mil estabelecimentos existentes no Estado.

Segundo o presidente da entidade, Rodrigo Vervolet, com a redução da circulação de pessoas nas ruas, as empresas estão tendo dificuldades financeiras.

"Estimamos que cerca de 14 mil pessoas já foram desligadas e o número ainda não é maior por estarmos aguardando as medidas de auxílio dos governos. Se permanecerem as restrições por mais alguns dias, mais da metade dos bares e restaurantes não conseguirá retornar", afirmou.

Restaurantes e lanchonetes no Espírito Santo podem funcionar apenas até às 14 horas. Já os bares e o comércio em geral não podem funcionar. A mudança faz parte de um decreto estadual com medidas para conter o avanço dos casos de coronavírus no Estado.