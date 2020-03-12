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Vitória seleciona projetos para fomento ao turismo

Serão escolhidos sete projetos com prêmios de R$ 15 mil. Inscrições vão até o dia 14 de abril

Publicado em 12 de Março de 2020 às 12:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 12:24
Vista de Vitória a partir do Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: André Sobral/PMV
Vitória investe forte no turismo. Depois de fortalecer eventos do seu calendário como o réveillon, carnaval e verão da cidade, a prefeitura busca projetos que ajudem a aumentar o fluxo de turistas na Capital em 2020.
Assim, a Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV) lançou, nesta quarta-feira (11), novo chamamento público para a seleção de sete projetos para fomentar o turismo. Cada proposta selecionada receberá um prêmio de R$ 15 mil, totalizando R$ 105 mil. Dois deles deverão ser voltados para eventos esportivos.

INSCRIÇÕES

As inscrições podem ser feitas até as 18h30 do dia 14 de abril, na sede da CDTIV, que fica na rua Vitória Nunes da Motta, nº 220 (7º e 8º andar) do Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão, na Enseada do Suá.
Na ocasião, os interessados deverão fazer a entrega do envelope A com a proposta técnica e apresentar a documentação exigida no edital.

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Após a divulgação do resultado da análise das propostas técnicas, as entidades classificadas terão até dois dias úteis para apresentar o envelope B, contendo a documentação de habilitação especificados no edital. A entrega deverá ser feita das 12 às 18 horas, no mesmo local.
Somente poderão participar do chamamento público as pessoas jurídicas sem fins lucrativos estabelecidas em território nacional. O edital completo você confere neste link.

OBJETIVO

Segundo o diretor-presidente da CDTIV, Leonardo Krohling, a iniciativa tem como objetivo promover o destino turístico Ilha de Vitória.
Além disso, aumentar o fluxo de visitantes nacionais e estrangeiros por meio do incentivo a eventos e projetos que proporcionem oportunidades de visibilidade da imagem turística da cidade.

CATEGORIAS

a) Categoria A: eventos que comprovem o fluxo em edições anteriores; ou que garantam o fluxo no evento proposto de mais de 101 a até 500 pessoas de fora do Espírito Santo.
b) Categoria B: eventos do tipo competição esportiva que comprovem o fluxo em edições anteriores; ou que garantam o fluxo no evento proposto de mais de 101 a até 500 pessoas de fora do Espírito Santo.

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