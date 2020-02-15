15 cachoeiras imperdíveis no ES para curtir até o fim do verão

Cachoeira da Concórdia - Vargem Alta

Com uma queda de 100 metros de águas cristalinas, o ambiente é ótimo para os amantes da fotografia, que podem registrar essa paisagem. Valquíria Pontes, visitante do local, afirma que a cachoeira é ótima para banho e bastante rasa. "Dependendo da época do ano, a água fica bem clara." A moça também contou que o local é interessante para acampar, apesar de ter apenas um bar. "Dá para fazer churrasco, se o visitante consumir as bebidas no estabelecimento do local", explica. Alguns frequentadores também se aventuram no rapel em sua parede de pedra. O trajeto até este paraíso em terras capixabas se dá através de uma estrada imediatamente anterior à entrada de São Vicente, distrito do município de Cachoeiro de Itapemirim.

Uma das mais famosas quedas dágua no Estado, localizada entre os municípios de Alegre e Ibitirama, na Região do Caparaó, a Cachoeira a Fumaça leva muitos turistas ao Parque Estadual de mesmo nome, atraídos pela beleza dos seus 144 metros de altitude. Especialista em cachoeiras, o site World Waterfall Database incluiu a beleza natural capixaba entre as 100 quedas d'água mais impressionante do mundo. Com diversas trilhas, o local é um refúgio para os amantes de aventuras naturais.

O point famoso no Instagram tem poços de águas verdes translúcidas, perfeitas para mergulhos sem medo de encontrar um animal que não tenha avistado. Com uma paisagem cinematográfica, o local atrai diversos visitantes. Apresenta restaurante e banheiro em seus arredores. A capixaba Luiza Torres sempre indica a cachoeira, É um lugar para todos os públicos, de águas cristalinas. Depois de andar um pouquinho de estrada de chão, você estaciona o seu carro pertinho do poço, revela a visitante.

Com uma queda de cinco metros, que alimenta pequenas piscinas naturais e forma uma praia, a Cachoeira do Cambucá atrai muitos banhistas. A chegada à fazenda onde se localiza a cachoeira se dá por uma estrada de terra de 14 km de extensão. Tranquilo, por ter uma queda não tão alta, o ponto de ecoturismo é adequado para famílias com crianças.

Localizado a cerca de 1,5 km da sede do município, o parque que abriga essa beleza natural esteve fechado durante aproximadamente 10 anos. Foi em 2017 que ele foi reaberto ao público, após uma reforma. Oferece estrutura para atender os turistas, com banheiros, restaurante e chuveiros. Não é permitido levar comida. As águas da cascata principal são transparentes e volumosas, um espetáculo de paisagem. Saindo da avenida principal da cidade em direção do Campo do Moxafongo, o visitante deve entrar à esquerda no posto da Polícia Militar. Daí em diante, placas indicam o caminho.

A cachoeira faz parte de um complexo de cascatas, localizado no Patrimônio da Penha, que abriga também a Cachoeira da Vó Tuti e a Cachoeira do Beija-Flor, entre outras. A Arco-Íris apresenta uma queda principal e mais três pequenas quedas com seus respectivos poços. No último deles, forma-se uma piscina que faz lembrar as artificiais de borda infinita, perfeita para uma fotografia em meio ao verde. Há opções para acampamento e estadia nas redondezas.

Esta pequena cachoeira localizada em São Rafael é um dos grandes atrativos do município. O local é próprio para banho, em meio a Mata Atlântica, com uma queda dágua cercada de bromélias e orquídeas. Quem preferir, pode escolher tomar banho de piscina, que é pago. Nos finais de semana, o local oferece áreas de camping, alimentação e bar. É proibido levar bebida. Saindo de Linhares, é só seguir pela ES 245 até o Distrito de São Rafael. Chegando a São Rafael, é preciso seguir quilômetros por uma estrada de chão.

Pertinho da Capital, e a poucos quilômetros da sede de Cariacica, a cachoeira atrai muitos turistas e moradores da região nos fins de semana. Fica localizada em uma propriedade particular, mas é aberta ao público. Para quem não quer se preocupar em levar alimentos, o local conta com um bar próximo.

Definida pelos frequentadores como um "espetáculo da natureza", a cachoeira conta com bar para os visitantes, mas a maioria prefere mesmo fazer um churrasco ao ar livre. As imensas piscinas de águas rasas são propícias para a criançada, e a queda d'água, com poço mais profundo, permite saltos. A floresta ao redor é um belo cenário para as fotos do Instagram. Saindo de Alfredo Chaves, o visitante deve seguir até Matilde em estrada asfaltada. De lá, segue em direção a Carolina até uma ponte que leva à cachoeira.

Também conhecida como cachoeira de Buenos Aires, nome do distrito em que está localizada, fica em uma propriedade privada, mas é aberta a visitações  donos pedem colaborações dos visitantes. Para chegar até o local, é preciso seguir por uma estrada bem estreita e cheia de curvas e, ao final, a pé por uma leve trilha. Mas o cenário compensa o esforço. Há poços mais tranquilos e outros mais profundos, indicados apenas para quem nada bem.

Cravada em uma região repleta de cachoeiras, a Véu da Noiva é uma das mais famosas do Estado e também uma das mais procuradas no verão capixaba. Oferece estrutura para acampamento, com abastecimento de água e energia. Também é possível fazer trilhas e se banhar nas piscinas naturais formadas pelas águas da queda impressionante de 70 metros de queda. Partindo de Santa Leopoldina, basta seguir por 9 km pela Rodovia Bernardino Monteiro até a localidade de Chaves.

Outro point capixaba dos praticantes de rapel, a cachoeira fica encravada na natureza e convida ao relaxamento. Possui área para camping e lanchonete. Para chegar lá, fique atento: de Castelo, é preciso seguir no sentido Vargem Alta e no Km 18, na comunidade de Patrimônio do Ouro, entrar à esquerda em direção a Pedregulho. Depois, são apenas mais 1,5 km até chegar a Cachoeira. Mas vá tranquilo que há placas indicando o trajeto.

Uma das mais conhecidas e também uma das maiores cachoeiras do Estado, com majestosos 70 metros de queda livre. É perfeita para quem quer fazer trilha ou apenas quem deseja tirar belas fotos. O rapel também está garantido. Cercada por matas, à sua frente forma-se uma dos mais belos vales da região. Saindo de Vitória seguir pela BR 262, em Araguaia seguir pela ES 376 até o Distrito de Matilde.

A cidade é repleta de rotas naturais ainda pouco conhecidas pelos capixabas, mas com grande potencial turístico. Um desses pontos é a Cachoeira do Chiador. Localizada a cerca de cinco quilômetros da BR-262, próximo à entrada de Irupi, e a 22 quilômetros do centro da cidade, possui duas grandes piscinas naturais de água cristalina e uma queda de cerca de nove metros de altura. Assim, o visitante pode escorregar pela pedra entre uma piscina natural e a outra.