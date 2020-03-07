Conheça 12 mirantes com vistas incríveis na Grande Vitória

Já pensou em ver a cidade de outro ângulo e de "lambuja" garantir altas fotos para as redes sociais? Uma boa dica para isto é aproveitar os mirantes espalhados pelo mundo. Neles, além das paisagens de deixar muita gente de queixo caído, você pode conhecer mais a sua cidade. Nesta matéria, listamos 12 locais na Grande Vitória para sentir o vento bater e apreciar a vista e beleza do nosso Espírito Santo. Confira a lista:

FAROL DE SANTA LUZIA

Farol de Santa Luzia, em Vila Velha. Crédito: Aline Nunes

Localizado na Rua Santa Luzia, 2, Praia da Costa,em Vila Velha, a área do farol, que pertence à Marinha, abriga um belo mirante de madeira com vista para o mar. O ponto turístico tem história, afinal, sua torre foi construída na Escócia e ele foi inaugurado pelo imperador Dom Pedro II. Do mirante presente no espaço, é possível observar Vitória e a Serra. "Um local muito agradável, amplo e seguro", afirma o fotógrafo Gustavo Piazzarolo. Seu funcionamento ocorre de terça-feira a domingo, das 9h às 16h30.

PARQUE PEDRA DA CEBOLA

Parque Pedra da Cebola, em Vitória. Crédito: Fernando Madeira

Tradicional ponto turístico de Vitória, a pedra da Cebola abriga espécies de pássaros e pequenos répteis, tendo até pavões embelezando o local. Com parquinhos, lago e campo de futebol, o local também tem um mirante com vista para a parte do Maciço Central, o Porto de Tubarão e o Morro do Mestre Álvaro. O parque fica na Mata da Praia, localizado entre as ruas Ana Vieira Mafra, João Baptista Celestino (acesso ao estacionamento) e Av. Fernando Ferrari.

MESTRE ÁLVARO

Morro Mestre Álvaro, localizado na Serra. Crédito: Google Maps/ Loic Boireau/ Piazza

O morro Mestre Álvaro, na Serra, é um local de nome conhecido por sua imponência natural, ele em si é um grande mirante, possibilitando uma vista panorâmica da região metropolitana de Vitória. O local tem aproximadamente 830 metros de altitude e é reduto de aventureiros que procuram trilhas e escaladas. Esse é um passeio para os corajosos, que devem procurar orientação profissional para que não ocorra nenhum acidente.

MORRO DA CONCHA

Morro da Concha Crédito: Google

Localizado à esquerda da Praia do Barrão, na Barra do Jucu, em Vila Velha, o morro tem uma música da Banda Casaca com seu nome. Existem até boatos de um tesouro pirata escondido em seu entorno. A elevação rochosa esconde a praia de mesmo nome, sua superfície é coberta com restinga e dispõe de uma escada que auxilia os visitantes a apreciarem a vista do local. O mirante natural permite a visão panorâmica de todo o litoral de Vila Velha.

ATLÂNTICA PARQUE

Atlântica Parque, localizado em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Parque Atlântica

O parque construído no final da Orla de Camburi, em Vitória, apresenta parquinhos, morros de terra para prática de ciclismo, quadras e ainda uma área que serve de mirante. Do ponto mais alto, os transeuntes podem visualizar a Praia de Camburi por completo e ainda desfrutar de um pôr ou nascer do sol ao lado da família. O local é ideal para se levar crianças, por não apresentar perigo e dispor de diversas outras opções de divertimento para os pequenos.

CONVENTO DA PENHA

Mirante do Convento da Penha, ponto turístico macante do ES. Se localiza em Vila Velha. Crédito: Fernanda Zoboli

Simbolo turístico do Espírito Santo, o Convento da Penha tem valor histórico, cultural, religioso e ainda apresenta uma localização que permite uma visão privilegiada de Vila Velha, da baía de Vitória e da Terceira Ponte. Funcionando de segunda a sábado, das 5h15 às 16h45, o local se situa na Rua Vasco Coutinho, Prainha, Vila Velha.

PROJETO TAMAR

Mirante Projeto Tamar, Enseada do Suá, Vitória. Crédito: Fernanda Dalmácio

O centro de visitação do Projeto Tamar, localizado na Enseada do Suá, em Vitória, tem um mirante com vegetação nativa e bancos para apreciar a paisagem. A sugestão de passeio é que os frequentadores conheçam as diferentes espécies de tartarugas que são criadas no local, passando pelos tanques e no final se sentem no mirante para apreciar a vista do mar junto à Terceira Ponte. O ingresso para visitar a instalação do projeto custa R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia).

TERCEIRÃO CIA CUMBY

Terceirão Cia Cumby, localizado em Boa Vista. Crédito: Prefeitura de Cariacica

Este local para apreciar a vista fica em Boa Vista, na região de Roda DÁgua (berço do congo cariaciquense), em Cariacica. O Terreirão é o grande palco da banda Cia Cumby, quem tem vista de Cariacica e da Região Metropolitana. O local apresenta bar e um mirante privilegiado. Seu funcionamento abrange somente o fim de semana, sendo sábado, de 14h a 0h, e domingo, de 12h a 0h.

MORRO DO MORENO

Morro do Moreno, reduto de aventureiros em Vila Velha. Crédito: Reprodução/ instagram @eco_vertical

Famoso point de ecoturismo, o morro se encontra na Rua Xavantes, 262, Praia da Costa, em Vila Velha. Para alcançar o seu pico, os visitantes sobem por uma trilha de barro. Gabriel Freire, visitante do local, comentou que é ideal para quem gosta de fazer caminhadas e esportes de aventura, como o rapel. O estudante ainda afirmou que algumas poses interagindo com as pedras no ponto turístico são clássicas e que sempre tem alguém fotografando por lá (seja a paisagem ou enquadrando o próprio rosto em uma selfie). Uma visita que pode ser familiar, romântica ou ao lado de amigos. Vale lembrar que a descida de tirolesa garante uma visão incrível da cidade.

PEDRA DA RAPOSA

Parque Gruta da Onça, localizado em Vitória. Crédito: Reprodução/ Instagram @camila.maira

Localizada no Parque Gruta da Onça, que foi reinaugurado em 1996, o mirante tem em sua paisagem uma visão inesquecível da baía, do penedo e do porto de Vitória. O parque conta com um Centro de Educação Ambiental (CEA), onde o visitante pode contratar os serviços dos condutores em ecoturismo, que atuam das 8 horas às 16h30, de terça-feira a domingo, na trilha Poço dos Escravos, pelo valor de R$ 10,00 por pessoa. O local é próximo à Casa do Porto das Artes Plásticas, no Centro de Vitória e funciona 8h às 17h.

FONTE GRANDE

Superlua vista do mirante da Fonte Grande. Crédito: Fernando Madeira

O Parque Estadual da Fonte Grande tem relevo acidentado, com vales e pontões. A região tem mirantes naturais, tendo por volta de 309m o seu ponto mais alto, o Mirante da Cidade. Nele foi criado O Projeto Lua Cheia, que tem como objetivo reunir pessoas num momento de apreciação da natureza, por isso, na época de lua cheia o parque funciona das 17h às 20h. As trilhas por dentro do parque ainda dão acesso a outros mirantes, de menores altitudes. Seu horário regular é de terça a domingo, das 8 às 17 horas. A entrada do parque é pela Avenida Serafim Derenzi, no bairro Grande Vitória.

PARQUE BARÃO DE MONJARDIM

Parque Barão de Monjardim, localizado em Vitíria. Crédito: André Sobral/ Prefeitura Municipal de Vitória