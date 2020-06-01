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Renata Rasseli

Pousada de luxo do ES ganha prêmio do Booking

A Pousada Ka347, em Itaúnas, acaba de conquistar nota de excelência dos viajantes que aprovaram a hospedagem

Públicado em 

01 jun 2020 às 11:25
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Pousada Ka347 recebe título de excelência da Booking
Pousada Ka347 recebe título de excelência da Booking Crédito: Divulgação
A pousada de charme Ka 347, que fica em Itaúnas, litoral norte do Estado, acaba de conquistar o prêmio Booking Traveller Review Awards 2020. A hospedagem conquistou a nota 9,6. O Booking.com Traveller Review Awards é um programa de avaliação anual que tem como objetivo legitimar os melhores parceiros da plataforma pela sua hospitalidade comprovado nas pontuações das avaliações deixadas pelos viajantes após a sua estadia.
A proprietária da pousada Kamilla Benjamim comemora o prêmio e se prepara para a reabertura da pousada no final de junho atendendo os protocolos da OMS devido à pandemia do coronavírus. "Para nós é uma alegria receber uma notícia boa dessas em meio a tantas outras tristes. É o reconhecimento do nosso trabalho".

A POUSADA

Pousada Ka347 recebe título de excelência da Booking
Pousada Ka347 recebe título de excelência da Booking Crédito: Divulgação
AKa 347 é a única pousada gourmet do Estado e faz parte do Roteiros de Charme. Oferece bicicletas gratuitas, bar, lounge compartilhado e Wi-Fi gratuito em toda a propriedade.  A acomodação dispõe de recepção 24 horas e cozinha compartilhada.
Um bufê de café da manhã é servido todas as manhãs na acomodação. Oferece piscina ao ar livre.
Pousada Ka347 recebe título de excelência da Booking
Pousada Ka347 recebe título de excelência da Booking Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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