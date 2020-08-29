Paneleiras representam o ES em loja virtual de apoio ao turismo

Paneleira de Goiabeiras Crédito: Ricardo Medeiros

No momento em que o turismo vive um de seus maiores desafios, a GOL Linhas Aéreas acaba de lançar uma alternativa para, mesmo com o distanciamento social provocado pela pandemia, aproximar toda a sociedade das comunidades que dependem dele para se manterem ativas.

E as paneleiras do Espírito Santo foram selecionadas para participar do projeto "Aproximando Distâncias". O portal não tem fins lucrativos para a empresa e consiste em uma plataforma de conteúdo e uma loja virtual dedicados exclusivamente à promoção do turismo, da arte e cultura brasileira.

Pelo portal Aproximando Distâncias , 25 artistas, escolhidos por meio de uma curadoria realizada pela GOL e pela agência Spray Content, irão expor sua arte e oferecer ao Brasil o que o público só poderia ter acesso viajando pelas diferentes regiões.

RIQUEZAS BRASILEIRAS

Entre os produtos estão obras de arte regionais e alimentos típicos, grafite, cestaria, vasos, bijuterias, panelas de barro, bonecas de pano, conserva de pimenta e bala de banana, entre outros. Alguns itens serão entregues porta a porta e outros vendidos por meio de vouchers - ou seja, os compradores adquirem pelo site e têm até um ano para retirar a compra no local escolhido.

ANIVERSÁRIO EM CASA

Letícia Ruschi e a filha Carolina, que celebrou seus 8 anos em pocket party Crédito: Divulgação

CULTURA DE DADOS PESSOAIS

O advogado capixaba e diretor jurídico da Fiesp, Luiz Cláudio Allemand, será um dos palestrantes do evento online que a Findes promoverá no dia 2 de setembro, às 17 horas. Junto com a advogada Dyna Hoffmann, ele falará sobre os "Desafios da LGPD nas médias e pequenas empresas”.

PARABÉNS EM CASA

A mamãe Dayana Tagarro comemorando os 2 anos da pequena Lara Crédito: Divulgação

BEM-VINDO ANTÔNIO!

Antônio chegou! Os papais Bia Croce Bonadiman e Caio Perenzin festejam a chegada do primeiro filhote, que chegou ainda para alegrar a vovó Lorena Croce e bisavó Beatriz Croce Costa.

CELEBRANDO A AMIZADE!

Karla Bautz e Cynthia Pádua Eller em clique especial com tee assinada por Rafa Adami. Crédito: Claude Coimbra

PARABÉNS PRA VOCÊ!