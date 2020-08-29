Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Paneleiras representam o ES em loja virtual de apoio ao turismo

A GOL Linhas Aéreas selecionou as paneleiras de Goiabeiras para participar de uma loja virtual para apoiar o turismo, a arte e cultura de artesãos e artistas do país durante a pandemia

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 05:00

Públicado em 

29 ago 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Paneleiras de Goiabeiras
Paneleira de Goiabeiras Crédito: Ricardo Medeiros
No momento em que o turismo vive um de seus maiores desafios, a GOL Linhas Aéreas acaba de lançar uma alternativa para, mesmo com o distanciamento social provocado pela pandemia, aproximar toda a sociedade das comunidades que dependem dele para se manterem ativas.
E as paneleiras do Espírito Santo foram selecionadas para participar do projeto "Aproximando Distâncias". O portal não tem fins lucrativos para a empresa e consiste em uma plataforma de conteúdo e uma loja virtual dedicados exclusivamente à promoção do turismo, da arte e cultura brasileira.
Pelo portal Aproximando Distâncias, 25 artistas, escolhidos por meio de uma curadoria realizada pela GOL e pela agência Spray Content, irão expor sua arte e oferecer ao Brasil o que o público só poderia ter acesso viajando pelas diferentes regiões.

RIQUEZAS BRASILEIRAS

Entre os produtos estão obras de arte regionais e alimentos típicos, grafite, cestaria, vasos, bijuterias, panelas de barro, bonecas de pano, conserva de pimenta e bala de banana, entre outros. Alguns itens serão entregues porta a porta e outros vendidos por meio de vouchers - ou seja, os compradores adquirem pelo site e têm até um ano para retirar a compra no local escolhido.

ANIVERSÁRIO EM CASA

Letícia Ruschi e a filha Carolina, que celebrou 8 anos em pocket party
Letícia Ruschi e a filha Carolina, que celebrou seus 8 anos em pocket party Crédito: Divulgação

CULTURA DE DADOS PESSOAIS

O advogado capixaba e diretor jurídico da Fiesp, Luiz Cláudio Allemand, será um dos palestrantes do evento online que a Findes promoverá no dia 2 de setembro, às 17 horas. Junto com a advogada Dyna Hoffmann, ele falará sobre os "Desafios da LGPD nas médias e pequenas empresas”.

PARABÉNS EM CASA

Minnie em casa: A mamãe Dayana Tagarro comemorando os 2 anos na última quarta-feira, 26, da pequena Lara.
 A mamãe Dayana Tagarro comemorando os 2 anos  da pequena Lara   Crédito: Divulgação

BEM-VINDO ANTÔNIO!

Antônio chegou! Os papais Bia Croce Bonadiman e Caio Perenzin festejam a chegada do primeiro filhote, que chegou ainda para alegrar a vovó Lorena Croce e bisavó Beatriz Croce Costa. 

CELEBRANDO A AMIZADE!

Celebrando a amizade, Karla Bautz e Cynthia Pádua Eller em clique especial com tee assinada por Rafa Adami.
Karla Bautz e Cynthia Pádua Eller em clique especial com tee assinada por Rafa Adami. Crédito: Claude Coimbra

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Quem está aniversariando neste sábado é o arquiteto capixaba Caio Devens, que vem criando espaços bem aconchegantes com seu estilo criativo no uso da madeira. No momento, o hit é o home office, que ficou indispensável na pandemia. 

Veja Também

Joalheira do ES vai homenagear Gilberto Gil no Festival de Vitória

Bernadette Lyra concorre a prêmio de literatura em língua portuguesa

Pioneira na América Latina, startup do ES amplia sua rede de lojas

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Turismo no ES Turismo Europa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Curva da Jurema. Local impróprio para banho
Mesmo impróprias, praias de Vitória recebem banhistas neste domingo (26)
Imagem de destaque
Estamos perto de desvendar o mistério do 9º planeta do Sistema Solar?
Prefeitura de Viana
Prefeituras do ES, Exército e Ministério Público: 24 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados