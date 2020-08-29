Paneleiras representam o ES em loja virtual de apoio ao turismo

No momento em que o turismo vive um de seus maiores desafios, a GOL Linhas Aéreas acaba de lançar uma alternativa para, mesmo com o distanciamento social provocado pela pandemia, aproximar toda a sociedade das comunidades que dependem dele para se manterem ativas.
E as paneleiras do Espírito Santo foram selecionadas para participar do projeto "Aproximando Distâncias". O portal não tem fins lucrativos para a empresa e consiste em uma plataforma de conteúdo e uma loja virtual dedicados exclusivamente à promoção do turismo, da arte e cultura brasileira.
Pelo portal Aproximando Distâncias, 25 artistas, escolhidos por meio de uma curadoria realizada pela GOL e pela agência Spray Content, irão expor sua arte e oferecer ao Brasil o que o público só poderia ter acesso viajando pelas diferentes regiões.
RIQUEZAS BRASILEIRAS
Entre os produtos estão obras de arte regionais e alimentos típicos, grafite, cestaria, vasos, bijuterias, panelas de barro, bonecas de pano, conserva de pimenta e bala de banana, entre outros. Alguns itens serão entregues porta a porta e outros vendidos por meio de vouchers - ou seja, os compradores adquirem pelo site e têm até um ano para retirar a compra no local escolhido.
ANIVERSÁRIO EM CASA
CULTURA DE DADOS PESSOAIS
O advogado capixaba e diretor jurídico da Fiesp, Luiz Cláudio Allemand, será um dos palestrantes do evento online que a Findes promoverá no dia 2 de setembro, às 17 horas. Junto com a advogada Dyna Hoffmann, ele falará sobre os "Desafios da LGPD nas médias e pequenas empresas”.
PARABÉNS EM CASA
BEM-VINDO ANTÔNIO!
Antônio chegou! Os papais Bia Croce Bonadiman e Caio Perenzin festejam a chegada do primeiro filhote, que chegou ainda para alegrar a vovó Lorena Croce e bisavó Beatriz Croce Costa.
CELEBRANDO A AMIZADE!
PARABÉNS PRA VOCÊ!
Quem está aniversariando neste sábado é o arquiteto capixaba Caio Devens, que vem criando espaços bem aconchegantes com seu estilo criativo no uso da madeira. No momento, o hit é o home office, que ficou indispensável na pandemia.