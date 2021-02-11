A Independente de Boa Vista foi campeã do carnaval capixaba em 2020 Crédito: Rodrigo Gavini

Agora é oficial: não haverá desfile presencial das escolas de samba do Carnaval de Vitória em 2021. Em conversa com o "Divirta-se", de A Gazeta, Edson Neto, presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), confirmou o cancelamento.

Por conta do avanço da Covid-19, e pelo fato da imunização da população ainda estar no início, não haverá tempo hábil de preparação para os desfiles neste ano. "Agora, cabe a Liesge e as escolas se organizarem para voltarmos com todas as forças em 2022, nos preparando para fazer um desfile inesquecível, o melhor que já tivemos", complementa o dirigente.

Your browser does not support the audio element. Carnaval de Vitória - escolas de samba decidem por não desfilar em 2021

LIVES EM NEGOCIAÇÃO

Edson Neto confirmou também que está em negociações com o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) para a realização de uma apresentação em formato virtual, ainda em 2021. "Já temos um projeto pronto. Nossa ideia era apresentar as lives ainda em fevereiro, mas, por conta das negociações com a prefeitura, o tempo ficou muito curto. Ainda não temos como definir uma data para as transmissões virtuais", adianta.

SOLIDARIEDADE

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes). Enquanto esperam uma definição para as apresentações em formato virtual em 2021, as agremiações capixabas estão organizando uma campanha para doação de sangue , em parceria com o

Para marcar a data em que estaria começando o carnaval oficial no Brasil, um evento solidário está marcado para esta sexta-feira (12), no estacionamento da Prefeitura Municipal de Vitória, das 10h30 às 16h. Os presidentes da escolas de samba integrantes da Liesge (e suas respectivas baterias) estarão presentes ao lado de Pazolini, no intuito de incentivar as doações.

Nesta sexta-feira (12) e na próxima segunda e terça-feira (15 e 16), das 8 às 16 horas, o Ônibus de Coleta Externa do Hemoes estará no local recebendo doadores de sangue. O projeto “Samba no Pé, Sangue na Veia” tem o objetivo de mobilizar as pessoas para a importância do ato.