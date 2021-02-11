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Ficou para 2022

Carnaval de Vitória: escolas de samba decidem por não desfilar em 2021

Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), porém, continua negociando com a Prefeitura de Vitória para organizar apresentações em formato on-line ainda neste ano
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

11 fev 2021 às 19:31

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 19:31

Bateria e samba da Boa Vista conquistaram arquibancadas e camarotes
A Independente de Boa Vista foi campeã do carnaval capixaba em 2020 Crédito: Rodrigo Gavini
Agora é oficial: não haverá desfile presencial das escolas de samba do Carnaval de Vitória em 2021. Em conversa com o "Divirta-se", de A GazetaEdson Neto, presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), confirmou o cancelamento. 
Por conta do avanço da Covid-19, e pelo fato da imunização da população ainda estar no início, não haverá tempo hábil de preparação para os desfiles neste ano. "Agora, cabe a Liesge e as escolas se organizarem para voltarmos com todas as forças em 2022, nos preparando para fazer um desfile inesquecível, o melhor que já tivemos", complementa o dirigente.
Carnaval de Vitória - escolas de samba decidem por não desfilar em 2021

LIVES EM NEGOCIAÇÃO

Edson Neto confirmou também que está em negociações com o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) para a realização de uma apresentação em formato virtual, ainda em 2021.  "Já temos um projeto pronto. Nossa ideia era apresentar as lives ainda em fevereiro, mas, por conta das negociações com a prefeitura, o tempo ficou muito curto. Ainda não temos como definir uma data para as transmissões virtuais", adianta.
Conforme publicado anteriormente por A Gazeta, a Secretaria de Cultura de Vitória informou que, em função da pandemia, até o momento não houve nenhum repasse financeiro para a Liesge. Além disso, a PMV realizará, a partir de domingo (14),  transmissões em formato de Lives de vários shows gravados por cantores capixabas contemplados pelo projeto "Arte em Casa". O evento está sendo chamado de 1º Carnaval Online de Vitória.

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SOLIDARIEDADE

Enquanto esperam uma definição para as apresentações em formato virtual em 2021, as agremiações capixabas estão organizando uma campanha para doação de sangue, em parceria com o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes).
Para marcar a data em que estaria começando o carnaval oficial no Brasil, um evento solidário está marcado para esta sexta-feira (12), no estacionamento da Prefeitura Municipal de Vitória, das 10h30 às 16h. Os presidentes da escolas de samba integrantes da Liesge (e suas respectivas baterias) estarão presentes ao lado de Pazolini, no intuito de incentivar as doações.
Nesta sexta-feira (12) e na próxima segunda e terça-feira (15 e 16), das 8 às 16 horas, o Ônibus de Coleta Externa do Hemoes estará no local recebendo doadores de sangue. O projeto “Samba no Pé, Sangue na Veia” tem o objetivo de mobilizar as pessoas para a importância do ato.
O presidente da Liesge, Edson Neto, está animado com a ação. “Como o carnaval não pode acontecer, encontramos uma maneira ‘divertida’ de motivar os foliões para doar sangue", declarou.

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