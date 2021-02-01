Escolas de Samba de Vitória lançam campanha de doação de sangue

A Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial lançou, nesta segunda (1), uma campanha de doação de sangue no Hemoes Crédito: Instagram/Liesge

"competição do bem". Por conta da pandemia da Covid-19 , o Carnaval de Vitória não vai ser igual aquele que passou. Impossibilitadas de se apresentarem em fevereiro, as escolas de samba de Vitória lançaram, para relembrar a folia de momo, uma

Até o dia 28 deste mês, as agremiações que mais levarem doadores ao Centro de Hematologia e Hemoterapia do Espírito Santo (Hemoes) vão ser premiadas. O intuito da campanha, de acordo com Edson Neto, presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), é manter o estoque de bolsas de sangue em um mês reconhecido pelo baixo número de doações.

"Nossas agremiações vão estar sempre presentes em ações solidárias. Para se ter uma ideia da importância de ser um folião doador, uma doação pode beneficiar até quatro pessoas. Ainda mais em tempos de pandemia, onde contribuir com a saúde de nossa população é praticamente uma obrigação", garante Neto, que direcionou sua doação para a Chega Mais, escola do coração e de quem foi presidente.

E quem disse que não vai ter "troféu"? Edson explica como será a premiação entre os vencedores do "desfile solidário". "As escolas farão uma votação entre os participantes. Um dos doadores da agremiação vencedora irá ganhar uma CNH ou uma mudança de categoria, em um Centro de Formação de Condutores. Alguém da segunda colocada leva uma geladeira, e da terceira, um fogão."

Para doar sangue é preciso ter de 16 a 69 anos, sendo que a primeira doação deve ser feita obrigatoriamente até os 60 anos. Menores de 18 anos só podem doar com a autorização dos responsáveis.

Não é necessário estar em jejum. Apenas deve se evitar alimentos gordurosos, nas quatro horas que antecedem a doação, e bebidas alcoólicas 12 horas antes. Ao comparecer ao Hemoes, é preciso levar um documento oficial com foto. Para agendar a doação, basta ligar para o telefone 3636-7920 ou mandar um e-mail para [email protected]

DESFILE EM 2021

Prefeitura Municipal de Vitória algumas possibilidades para a realização das apresentações das escolas de samba ainda em 2021. Como anunciado em primeira-mão por A Gazeta , as agremiações estão negociando com aalgumas possibilidades para a realização das apresentações das escolas de samba ainda em 2021.

A Secretaria Municipal de Cultura informou que está realizando uma série de reuniões com as escolas e estuda, entre as possibilidades, a realização de alguma ação de Carnaval em formato virtual, sem especificar uma data.

A Mocidade Unida da Glória foi vice-campeã do Carnaval Capixaba em 2020 Crédito: Rodrigo Gavini

A Semc também informou que, em função da pandemia, até o momento não houve nenhum repasse financeiro para a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge). De acordo com a Secretaria de Cultura do município, nesta semana serão anunciadas definições sobre a festa.