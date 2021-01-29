Hemoes faz apelo por doações de sangue no ES durante a pandemia Crédito: Divulgação | Sesa

Por conta da pandemia, o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) está com o estoque baixo e a equipe faz um apelo para que os capixabas doem sangue para salvar vidas.

"O banco está crítico, estamos ligando para todos os doadores virem doar. O Hemoes abastece todo o Estado, o que acaba comprometendo o estoque local ainda mais", informou uma funcionária do hemocentro.

Your browser does not support the audio element. Com baixo estoque de sangue, hemocentro faz apelo por doações no ES

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50kg. Além disso, é preciso agendar a doação e apresentar documento oficial com foto. Menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis.

Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente.

O procedimento para doação de sangue é simples, rápido e totalmente seguro. Não há riscos para o doador, porque nenhum material usado na coleta do sangue é reutilizado, o que elimina qualquer possibilidade de contaminação.

Para ser um doador de sangue é preciso estar com bom estado de saúde e seguir os seguintes passos:

Estar alimentado. Evite alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue;



Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas para fazer a doação;



Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;



Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos;



O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses para os homens e de três meses para as mulheres.



Doação de sangue é um ato de amor Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

IMPEDIMENTOS TEMPORÁRIOS PARA DOAR

Gripe, resfriado e febre: aguardar 7 dias após o desaparecimento dos sintomas;



Período gestacional;



Período pós-gravidez: 90 dias para parto normal e 180 dias para cesariana;



Amamentação: até 12 meses após o parto;



Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;



Tatuagem e/ou piercing nos últimos 12 meses;



Extração dentária: 72 horas;



QUEM NÃO PODE DOAR SANGUE

Quem passou por um quadro de hepatite após os 11 anos de idade;



Paciente com evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças transmissíveis pelo sangue: Hepatites B e C, AIDS (vírus HIV), doenças associadas aos vírus HTLV I, II e Doença de Chagas;



Quem usa drogas ilícitas injetáveis;



Pessoas que tiveram Malária.

COMO AGENDAR A DOAÇÃO?

Hemocentro de Vitória