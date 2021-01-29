Por conta da pandemia, o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) está com o estoque baixo e a equipe faz um apelo para que os capixabas doem sangue para salvar vidas.
"O banco está crítico, estamos ligando para todos os doadores virem doar. O Hemoes abastece todo o Estado, o que acaba comprometendo o estoque local ainda mais", informou uma funcionária do hemocentro.
Com baixo estoque de sangue, hemocentro faz apelo por doações no ES
Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50kg. Além disso, é preciso agendar a doação e apresentar documento oficial com foto. Menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis.
Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente.
O procedimento para doação de sangue é simples, rápido e totalmente seguro. Não há riscos para o doador, porque nenhum material usado na coleta do sangue é reutilizado, o que elimina qualquer possibilidade de contaminação.
Para ser um doador de sangue é preciso estar com bom estado de saúde e seguir os seguintes passos:
- Estar alimentado. Evite alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue;
- Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas para fazer a doação;
- Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;
- Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos;
- O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses para os homens e de três meses para as mulheres.
IMPEDIMENTOS TEMPORÁRIOS PARA DOAR
- Gripe, resfriado e febre: aguardar 7 dias após o desaparecimento dos sintomas;
- Período gestacional;
- Período pós-gravidez: 90 dias para parto normal e 180 dias para cesariana;
- Amamentação: até 12 meses após o parto;
- Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;
- Tatuagem e/ou piercing nos últimos 12 meses;
- Extração dentária: 72 horas;
QUEM NÃO PODE DOAR SANGUE
- Quem passou por um quadro de hepatite após os 11 anos de idade;
- Paciente com evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças transmissíveis pelo sangue: Hepatites B e C, AIDS (vírus HIV), doenças associadas aos vírus HTLV I, II e Doença de Chagas;
- Quem usa drogas ilícitas injetáveis;
- Pessoas que tiveram Malária.
COMO AGENDAR A DOAÇÃO?
Hemocentro de Vitória
Endereço: Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe. Telefone: 3636-7942.