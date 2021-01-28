Prefeito confirma que não haverá carnaval de rua na Serra em 2021

Bloco Ratazanas Crédito: Fernando Madeira

Em conversa com o Divirta-se, de A Gazeta, o prefeito Sérgio Vidigal (PDT) afirmou que as festividades não devem acontecer no município em 2021.

"Na figura de médico, preciso respeitar a ciência e as pesquisas relacionadas a Covid-19. Baseado nessa crença, e na necessidade de preservar vidas, não temos um ambiente favorável para o carnaval em 2021. Não existe folia sem aglomeração e interação entre pessoas. Agora, é hora de respeitar os protocolos de segurança e se proteger", adianta.

Banho de Mar à Fantasia de Manguinhos, em 2020 Crédito: Mônica Zorzanelli

O carnaval de rua da Serra costuma ser um dos mais movimentados do Estado. Durante à folia, praias do município costumam lotar, com uma multidão ávida por acompanhar as apresentações dos blocos, como o Ratazanas, que desfila na orla de Jacaraípe há mais de três décadas. Na Serra também acontece o tradicional Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos, que há mais de 30 anos abre o carnaval de rua capixaba.

Sérgio Vidigal comentou ainda que está estudando a possibilidade de migrar os festejos para a internet, em formato de lives e apresentações virtuais. "Temos exemplos bem positivos, como as lives da Associação das Bandas de Congo da Serra em comemoração às Festas de São Benedito e São Sebastião. A ideia é estimular esse tipo de atividade, até para mantermos a cultura do município viva durante a pandemia."

SEM FERIADO

De acordo com a coluna Leonel Ximenes , a Serra decidiu que, na segunda e terça de Carnaval, dias 15 e 16 de fevereiro, a cidade terá expediente normal nas repartições públicas municipais e no comércio. O objetivo é evitar aglomerações e o aumento das infecções relacionadas ao Novo Coronavírus.

A medida, porém, não afeta as repartições públicas do Estado no município, que não funcionarão no período, conforme decisão do governador Renato Casagrande (PSB).