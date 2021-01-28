Prefeito confirma que não haverá carnaval de rua na Serra em 2021

A pandemia do novo coronavírus cancelou mais um tradicional carnaval de rua da Grande Vitória. Após a Secretaria Municipal de Cultura de Vitória garantir que não haverá folia enquanto a população não estiver imunizada contra a Covid-19, a Prefeitura da Serra, na manhã desta quinta-feira (28), também tomou a mesma decisão.
Em conversa com o Divirta-se, de A Gazeta, o prefeito Sérgio Vidigal (PDT) afirmou que as festividades não devem acontecer no município em 2021.
"Na figura de médico, preciso respeitar a ciência e as pesquisas relacionadas a Covid-19. Baseado nessa crença, e na necessidade de preservar vidas, não temos um ambiente favorável para o carnaval em 2021. Não existe folia sem aglomeração e interação entre pessoas. Agora, é hora de respeitar os protocolos de segurança e se proteger", adianta.
O carnaval de rua da Serra costuma ser um dos mais movimentados do Estado. Durante à folia, praias do município costumam lotar, com uma multidão ávida por acompanhar as apresentações dos blocos, como o Ratazanas, que desfila na orla de Jacaraípe há mais de três décadas. Na Serra também acontece o tradicional Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos, que há mais de 30 anos abre o carnaval de rua capixaba.
Sérgio Vidigal comentou ainda que está estudando a possibilidade de migrar os festejos para a internet, em formato de lives e apresentações virtuais. "Temos exemplos bem positivos, como as lives da Associação das Bandas de Congo da Serra em comemoração às Festas de São Benedito e São Sebastião. A ideia é estimular esse tipo de atividade, até para mantermos a cultura do município viva durante a pandemia."
SEM FERIADO
De acordo com a coluna Leonel Ximenes, a Serra decidiu que, na segunda e terça de Carnaval, dias 15 e 16 de fevereiro, a cidade terá expediente normal nas repartições públicas municipais e no comércio. O objetivo é evitar aglomerações e o aumento das infecções relacionadas ao Novo Coronavírus.
A medida, porém, não afeta as repartições públicas do Estado no município, que não funcionarão no período, conforme decisão do governador Renato Casagrande (PSB).
Em Vitória, também de acordo com a coluna, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) já havia anunciado expediente normal na PMV e no comércio da capital. Em Vila Velha e em Cariacica, por enquanto, foi definido que haverá ponto facultativo na segunda e terça-feira de Carnaval e na Quarta-Feira de Cinzas