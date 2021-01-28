AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Sem folia!

Prefeito confirma que não haverá carnaval de rua na Serra em 2021

Em entrevista à reportagem do Divirta-se, de A Gazeta, Sérgio Vidigal informou que o município estuda a possibilidade de migrar a folia para a internet, em formato de lives

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 15:31

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

28 jan 2021 às 15:31
Bloco Ratazanas
Bloco Ratazanas Crédito: Fernando Madeira
A pandemia do novo coronavírus cancelou mais um tradicional carnaval de rua da Grande VitóriaApós a Secretaria Municipal de Cultura de Vitória garantir que não haverá folia enquanto a população não estiver imunizada contra a Covid-19, a Prefeitura da Serra, na manhã desta quinta-feira (28), também tomou a mesma decisão. 
Em conversa com o Divirta-se, de A Gazeta, o prefeito Sérgio Vidigal (PDT) afirmou que as festividades não devem acontecer no município em 2021. 
"Na figura de médico, preciso respeitar a ciência e as pesquisas relacionadas a Covid-19. Baseado nessa crença, e na necessidade de preservar vidas, não temos um ambiente favorável para o carnaval em 2021. Não existe folia sem aglomeração e interação entre pessoas. Agora, é hora de respeitar os protocolos de segurança e se proteger", adianta.   
Banho de Mar à Fantasia de Manguinhos 2020
Banho de Mar à Fantasia de Manguinhos, em 2020 Crédito: Mônica Zorzanelli
O carnaval de rua da Serra costuma ser um dos mais movimentados do Estado. Durante à folia, praias do município costumam lotar, com uma multidão ávida por acompanhar as apresentações dos blocos, como o Ratazanas, que desfila na orla de Jacaraípe há mais de três décadas. Na Serra também acontece o tradicional Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos, que há mais de 30 anos abre o carnaval de rua capixaba. 
Sérgio Vidigal comentou ainda que está estudando a possibilidade de migrar os festejos para a internet, em formato de lives e apresentações virtuais. "Temos exemplos bem positivos, como as lives da Associação das Bandas de Congo da Serra em comemoração às Festas de São Benedito e São Sebastião. A ideia é estimular esse tipo de atividade, até para mantermos a cultura do município viva durante a pandemia."

SEM FERIADO

De acordo com a coluna Leonel Ximenes, a Serra decidiu que, na segunda e terça de Carnaval, dias 15 e 16 de fevereiro, a cidade terá expediente normal nas repartições públicas municipais e no comércio. O objetivo é evitar aglomerações e o aumento das infecções relacionadas ao Novo Coronavírus.

Veja Também

Carnaval 2021: Vitória e escolas de samba discutem ideia de apresentações on-line

Governo do ES decide manter ponto facultativo no carnaval

Prefeitura de Vitória publica novo calendário de feriados sem o carnaval

A medida, porém, não afeta as repartições públicas do Estado no município, que não funcionarão no período, conforme decisão do governador Renato Casagrande (PSB).
Em Vitória, também de acordo com a coluna, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) já havia anunciado expediente normal na PMV e no comércio da capital. Em Vila Velha e em Cariacica, por enquanto, foi definido que haverá ponto facultativo na segunda e terça-feira de Carnaval e na Quarta-Feira de Cinzas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 03/08/2026
Ronival Moreira de Jesus, Ruan Moreira da Luz e Valdomiro Moreira de Jesus eram os trabalhadores que morreram no acidente
Desabamento que matou empresário e pedreiros no ES é investigado pela polícia
Imagem de destaque
Tribunal de Justiça, Sedu e Aracruz: 29 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados