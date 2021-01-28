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Leonel Ximenes

Por causa da pandemia, Serra também não terá feriado no Carnaval

Comércio e repartições públicas municipais funcionarão normalmente no período

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 13:52

Públicado em 

28 jan 2021 às 13:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Prefeitura da Serra: pelo menos 10 pessoas derrotadas nas eleições de 2020 foram compensadas com cargos no Executivo
Prefeitura da Serra vai funcionar normalmente na semana do Carnaval Crédito: Divulgação
A exemplo de Vitória, na Serra o carnaval deste ano não vai ser igual àquele que passou. É que, por causa da pandemia de Covid-19, a prefeitura decidiu que a segunda e terça-feira da folia não terá folia: serão dias de expediente normal nas repartições públicas municipais e no comércio em geral. O objetivo é evitar aglomerações e o aumento das infecções da doença.
A medida, porém, não afeta as repartições públicas do Estado no município, que não funcionarão no período, conforme decisão do governador Renato Casagrande (PSB).
A Serra, segundo o painel Covid-19 da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), é o segundo município do ES com mais mortes por causa do vírus, com 711 registros Até agora são 35.992 casos confirmados.
Em Vila Velha e em Cariacica, por enquanto foi definido que haverá ponto facultativo na segunda e terça-feira de Carnaval e na Quarta-Feira de Cinzas, mas a coluna apurou que essas folgas, previstas no calendário dos dois municípios, poderão ser reavaliadas. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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