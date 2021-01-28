Por causa da pandemia, Serra também não terá feriado no Carnaval

A exemplo de Vitória
, na Serra o carnaval deste ano não vai ser igual àquele que passou. É que, por causa da pandemia de Covid-19, a prefeitura decidiu que a segunda e terça-feira da folia não terá folia: serão dias de expediente normal nas repartições públicas municipais e no comércio em geral. O objetivo é evitar aglomerações e o aumento das infecções da doença.
A Serra, segundo o painel Covid-19
da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), é o segundo município do ES com mais mortes por causa do vírus, com 711 registros Até agora são 35.992 casos confirmados.
Em Vila Velha e em Cariacica, por enquanto foi definido que haverá ponto facultativo na segunda e terça-feira de Carnaval e na Quarta-Feira de Cinzas, mas a coluna apurou que essas folgas, previstas no calendário dos dois municípios, poderão ser reavaliadas.