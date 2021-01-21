Por causa da pandemia, Vitória não terá feriado no Carnaval

Este ano o Carnaval não vai ser igual àquele que passou. Pelo menos em Vitória, onde o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) decidiu que não haverá feriado nem ponto facultativo na segunda e terça-feira de Carnaval. O expediente na PMV e o funcionamento do comércio, portanto, será normal. O decreto cancelando as folgas será publicado ainda nesta quinta-feira (21).
Segundo a coluna apurou, Pazolini considerou o crescimento no números de casos de Covid-19. Para ele, com expediente e trabalho normal na semana do Carnaval, as aglomerações serão menores, possibilitando um controle maior da contaminação.
Pelo Painel Covid-19
, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Vitória é a terceira cidade do ES com mais casos da doença: 31.653. E a quarta com maior número de mortos: 628. A Capital tem também o bairro com maior número de ocorrências de Covid, que é Jardim Camburi, com 4.703 ocorrências.