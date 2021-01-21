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Leonel Ximenes

Por causa da pandemia, Vitória não terá feriado no Carnaval

Na semana da folia, incluindo segunda e terça-feira, o expediente será normal na PMV e o comércio da Capital poderá funcionar normalmente

Públicado em 

21 jan 2021 às 17:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Regional da Nair animou Centro de Vitória neste domingo de Carnaval
Regional da Nair no Carnaval do ano passado: neste ano, nada de folia Crédito: Ricardo Medeiros
Este ano o Carnaval não vai ser igual àquele que passou. Pelo menos em Vitória, onde o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) decidiu que não haverá feriado nem ponto facultativo na  segunda e terça-feira de Carnaval. O expediente na PMV e o funcionamento do comércio, portanto, será normal. O decreto cancelando as folgas será publicado ainda nesta quinta-feira (21).
Segundo a coluna apurou, Pazolini considerou o crescimento no números de casos de Covid-19. Para ele, com expediente e trabalho normal na semana do Carnaval, as aglomerações serão menores, possibilitando um controle maior da contaminação.
Pelo Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Vitória é a terceira cidade do ES com mais casos da doença: 31.653. E a quarta com maior número de mortos: 628. A Capital tem também o bairro com maior número de ocorrências de Covid, que é Jardim Camburi, com 4.703 ocorrências.
Na terça-feira (19), a Fecomércio-ES tinha divulgado que a terça-feira de Carnaval não é feriado nacional e que, portanto, o comércio poderia funcionar normalmente. O governo do Estado já havia anunciado também que, por causa da pandemia, não iria autorizar nenhum evento de rua, para que a contaminação do novo coronavírus não aumente ainda mais. 
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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