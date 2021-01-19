Sem festas, comércio do ES vai abrir as portas no Carnaval

Comércio pode abrir durante Carnaval de 2021 no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Sem expectativa de eventos para cair no folia por causa da pandemia do novo coronavírus, o comércio do Espírito Santo se prepara para abrir as portas no Carnaval de 2021. Em um comunicado enviado aos empresários do setor nesta terça-feira (19), a Federação do Comércio no Espírito Santo (Fecomércio-ES) lembrou que a data não é feriado nacional e nem estadual. Portanto, os estabelecimentos poderão abrir normalmente.

"Esclarecemos que, em alguns Estados e Município brasileiros, a terça-feira de Carnaval e a quarta-feira de Cinzas são reconhecidos como feriados por determinação de lei e, por isso, estão sendo transferidos para outros dias do corrente ano em razão das consequências geradas pela pandemia de Covid-19. No Estado no Espírito Santo, porém, não há norma estadual", diz a nota da Fecomércio.

De acordo com o presidente da entidade, José Lino Sepulcri, a data comemorativa é considerada tradicionalmente como ponto facultativo, ou seja, os empresários decidem se abrirão ou não. Neste ano, com as festas de Carnaval proibidas para evitar as aglomerações, ele acredita que mais comerciantes decidirão ficar abertos.

“O Carnaval nunca foi feriado. Nosso calendário de convenção coletiva só entende como feriado o Natal, o Ano Novo e o Dia do Trabalhador. Todos os outros são facultativos. Tanto que o comércio, em sua maioria, funciona nas outras datas”, explicou Sepulcri.

A nota ainda esclarece que, como o Carnaval não é reconhecido como feriado por lei, os comerciantes que decidirem abrir não têm que comunicar a decisão para o sindicato.

Sepulcri ainda acredita que, sem as tradicionais festas, o movimento do comércio durante a data tende a ser melhor em 2021. Nos anos anteriores, o faturamento de vendas caía pela metade nos estabelecimentos que decidiam ficar abertos, em comparação aos demais dias do ano.